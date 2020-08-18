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Sağlık Bakanlığı'nda yeni koronavirüs tedbirleri! Vaka sayıları artınca...

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2020 17:11 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı merkez binasında koronavirüs vaka sayısının artması üzerine yeni önlemler alındı. Zorunlu hallerde ziyaretçi kabullerinde 'Hayat Eve Sığar' uygulamasına geçilecek. Önlemler arasında binadaki tüm çay ocaklarının kapatılması da var.

Sağlık Bakanlığı'nda yeni koronavirüs tedbirleri! Vaka sayıları artınca...

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 'Kovid-19 Salgını Tedbirleri' başlığıyla, bakanlık bünyesindeki tüm birimlere yazı gönderdi.

Yazıda, bakanlık merkez teşkilatında verilen hizmetin etkin, kesintisiz ve sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi ve Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında uygulamaya konulan birçok idari tedbir bulunduğu belirtildi.

Son günlerde bakanlık merkez hizmet birimlerinde vakaların sayısında artış olması sebebiyle alınan tedbirlere ilave olarak, belirtilen hususlara azami özenin gösterilmesinin zorunluluk teşkil etttiği vurgulandı.

Bu çerçevede, merkez binada uygulanan ziyaretçi girişi yasağının halen devam ettiği, zorunlu haller dışında ziyaretçi kabulünde ısrarcı olunmaması gerektiği kaydedildi.

Kovid-19 salgını tedbirlerine ilişkin alınan önlemler şöyle sıralandı:

Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 17.08.2020 tarihli ve 2020/68 sayılı kararı gereğince, zorunlu hallerde ziyaretçi kabullerinde 'Hayat Eve Sığar (HES)' uygulamasına geçilecek.

Yemekhanenin kullanımıyla ilgili 18.03.2020 tarihli ve 1521 sayılı yazı ile duyurulan tedbirlere gerekli hassasiyetin gösterilecek.

'BİNA İÇERİSİNDE KESİNLİKLE MASKESİZ DOLAŞILMAYACAK'

Binaya girişlerde güvenlik görevlilerince yapılan ateş ölçümünün mutlaka yaptırılması ve yüksek ateş çıkması durumunda binaya kesinlikle girilmemesi ve en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacak.

Salgın hastalık belirtisi gösteren personelin, ilgili amirleriyle görüşerek mesaiye gelmeksizin en kısa sürede sağlık kuruluşuna müracaat etmesi sağlanacak.

Ortak kullanım alanlarından olan bina içerisindeki tüm çay ocakları kapatılacak ve zemin katta yer alan kantinde çay-kahve servisleri kaldırılacak.

Personel giriş-çıkışlarında ve bina içerisinde kesinlikle maskesiz dolaşılmayacak. Sosyal mesafenin korunmasına ve hijyen kurallarına riayet edilecek.

Bina içerisindeki tüm asansörlerin 6 kişiden fazla kullanılmaması sağlanacak.

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