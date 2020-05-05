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Sağlık Bakanlığı'ndan evcil hayvan uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.05.2020 10:42 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı tarafından, enfeksiyon kontrol önlemleri kapsamında, Kovid-19 tanısı alanların evde beslenen hayvanları öpmekten kaçınması, yiyecek ve içeceklerini onlarla paylaşmaması ve mümkün olduğunca evcil hayvan ile temasta bulunmaması gerektiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan evcil hayvan uyarısı

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan, pandemi döneminde evcil hayvanların bakımına yönelik tedbirler güncellenerek Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Yeni koronavirüsün esas olarak insandan insana bulaştığına işaret edilerek, tedbirler doğrultusunda bu dönemde evcil hayvanların ev dışındaki insanlarla veya diğer hayvanlarla yakın temasta bulunmaması önerisinde bulunuldu.

'HALKA AÇIK PARK VE YERLERDEN KAÇINILMALI'

Köpeklerin bir tasma kullanılarak gezdirilmesi, diğer insanlardan ve hayvanlardan en az 2 metre uzakta tutulması gerektiği vurgulanarak, bu süreçte alınması gereken diğer tedbirler şöyle sıralandı:

  • Çok sayıda insanın ve köpeğin toplandığı halka açık park ve yerlerden kaçınılmalı.

  • Evcil hayvan ile temas sonrası eller yıkanmalı veya dezenfekte edilmeli.

  • Evcil hayvanın hastalanması halinde veya evcil hayvanın sağlığı hakkında endişe edilmesi durumunda veteriner hekimle konuşulmalı.

  • Kovid-19 olan bir kişiyle temas ettikten sonra, Kovid-19'a neden olan virüsle enfekte olduğu bildirilen az sayıda hayvan vardır. Ancak, Kovid-19 hastalığınız varsa, evde beslenen hayvanları öpmekten kaçınılmalı, yiyecek ve içecekler onlarla paylaşılmamalı, mümkün olduğunca evcil hayvan ile temasta bulunulmamalı.

  • Kovid-19 hastalığınız varsa, tedavi süresince mümkünse evcil hayvanlar için başka bir evde bakım sağlanmalı.

  • Kovid-19 hastalığınız varsa ve evcil hayvanınıza bakmanız veya hayvanların etrafında olmanız gerekiyorsa, maske kullanılmalı ve onlarla etkileşime girmeden önce ve sonra eller yıkanmalı veya dezenfekte edilmeli.

  • Evcil hayvanınızda hastalık bulguları varsa, veteriner hekimin uygun görmesi halinde, evcil hayvanınızın testleri Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Veteriner Kontrol Enstitülerinde yapılmalı.

  • Kovid-19 pozitif saptanan kedi veya köpeklerin 14 gün izolasyonunu sağlanmalı.

    • Kaynak: AA

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