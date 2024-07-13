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  4. Sağlık Bakanlığı'ndan İzmir'de hayatını kaybeden hekim ile ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı'ndan İzmir'de hayatını kaybeden hekim ile ilgili açıklama

13.07.2024 01:00
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Sağlık Bakanlığı, İzmir'de hayatını kaybeden hekim U. A. ile Mersin'de yoğun bakımda tedavisi devam eden hekim Z. S. Ç'ye ilişkin araştırma ve soruşturma süreçlerinin başlatıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı'ndan İzmir'de hayatını kaybeden hekim ile ilgili açıklama

Bakanlık, İzmir'de hayatını kaybeden hekim U.A. ve Mersin'de yoğun bakım tedavisi süren hekim Z.S.Ç'ye ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu sağlık çalışanlarının derin üzüntüsü içerisinde olunduğu vurgulanan açıklamada, "Öncelikli görevimiz halkımızın sağlığını korumaktır. Bu görevin gerekliliklerini yerine getirmek sağlık çalışanlarımızın iyiliğini ve sağlığını korumakla mümkündür. Bu kapsamda, topyekun ve kararlı bir çalışma azmiyle büyük sağlık camiamızın her bir ferdinin iyiliğini ve sağlığını korumak için hassasiyetle ve iş birliği içinde çalışmalıyız." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızca, konuya ilişkin detayların açıklığa kavuşturulması ve kamuoyunun aydınlatılması için ivedilikle üst düzey görevlendirmeler yapılmıştır. Bir genel müdür ve bir Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) üyesinin sorumluluğunda araştırma ve soruşturma süreçleri yürütülecek olup kamuoyuna detaylı bilgi verilecektir.

Yaşanan acı hadiselerde İzmir'de hayatını kaybeden sağlık çalışanımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tedavisi devam eden sağlık çalışanımızın durumunu hassasiyetle takip ediyoruz."

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Sağlık Bakanlığı hekim
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