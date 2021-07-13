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Sağlık Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı'yla ilgili önemli açıklama

13.07.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı'nda ve öncesinde hayvan satış yerlerine giderken yeni koronavirüs hastalığından korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı. Bakanlık, koronavirüs belirtisi taşıyan kişilerin hayvan satış yerlerine gitmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı'yla ilgili önemli açıklama

Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı'nda ve öncesinde hayvan satış yerlerine giderken dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, kas ve eklem ağrısı, halsizlik, koku ve tat alma duyusu kaybı, ishal belirtilerinden birini taşıyorsanız hayvan satış yerlerine gitmeyin. Covid-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kuruluşuna başvurun" denildi.

"SATICIYLA EL TEMASI KURMAYIN"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • Giderken maske takın. Hayvan satış yerinde bulunduğunuz süre boyunca maskenizi çıkarmayın. Maskenin doğru kullanımı konusundaki kurallara uyun.

  • Hayvan satış yerine giderken alkol içerikli en antiseptiği ile ellerinizi temizleyin.

  • Satıcılarla ve diğer müşterilerle en az 2 metrelik mesafeyi koruyun.

  • Satıcıyla el teması kurmayın.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı
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