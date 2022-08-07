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Sağlık Bakanlığı paylaştı! İşte koronavirüste haftalık vaka sayısı

07.08.2022 00:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan haftalık koronavirüs tablosuna göre 25 Temmuz- 1 Ağustos tarihleri arasında vaka sayısı 406 bin 322 oldu. 337 kişi de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı paylaştı! İşte koronavirüste haftalık vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Temmuz- 1 Ağustos tarihleri arasındaki Kovid- 19 tablosu yayımlandı. Yayımlanan haftalık koronavirüs tablosuna göre, 406 bin 322 kişide koronavirüs vakası tespit edildi. 337 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 387 bin 653 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.

Tablodaki diğer verilere göre koronavirüste toplam vaka sayısı 16 milyon 295 bin 817 oldu. Toplam vefat sayısı ise 99 bin 678'e ulaştı.

BİR ÖNCEKİ TABLOYA GÖRE VAKALARDA ARTIŞ VAR

18-24 Temmuz verilerine göre vaka sayısı 365 bin 424'tü. Son açıklanan tabloya göre 40 bin 898 kişi daha koronavirüse yakalandı.

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı koronavirüs
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