HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık Bakanlığı personel alım tercihleri bitti mi? Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 31 bin 600 personel alınıyor

Sağlık Bakanlığı personel alım tercihleri bitti mi? Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 31 bin 600 personel alınıyor

03.04.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 personel alımına ilişkin tercih işlemleri 28 Mart'ta başladı ve bugün sona erecek. Tercih işlemleri, KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM üzerinden yapılabilecek. Sağlık Bakanlığı tercihlerini gerçekleştiren adaylar gözlerini sonuç tarihine çevirdiler. Peki, Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Sağlık Bakanlığı personel alım tercihleri bitti mi? Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 31 bin 600 personel alınıyor

Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli personel alımı için tercih işlemleri bugün son bulacak. Tercihlerini gerçekleştirmiş olan adaylar ise Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM TERCİHLERİ BİTTİ Mİ?

Sağlık Bakanlığı tercihleri, 28 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri, 28 Mart 2023 tarihinde saat 10.30’da başlayacak ve 3 Nisan 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Sağlık Bakanlığı3

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı KPSS-2023/5 tercih sonuç tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bir önceki tercihler, 30 Kasım- 5 Aralık 2022 tarihleri arasında alınmış, sonuçlar 13 Aralık'ta açıklanmıştı. Bu süreç hesap edildiğinde bu yılki sonuçların 11 Nisan gibi açıklanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı2

SAĞLIK BAKANLIĞI KONTENJANLARI BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

Biyolog 28 (Lisans),
Çocuk Gelişimcisi 102 (Lisans),
Diğer Sağlık Personeli 100 (Lisans),
Dil ve Konuşma Terapisti 41 (Lisans),
Diyetisyen 255 (Lisans),
Ebe 1530 (Lisans),
Fizyoterapist 510 (Lisans),
Hemşire 5202 (Lisans),
Hemşire 867 (Ortaöğretim),
İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 28(Lisans),
Odyolog 26 (Lisans),
Perfüzyonist 25 (Lisans),
Psikolog 255 (Lisans),
Sağlık Fizikçisi 33 (Lisans),
Sosyal Çalışmacı 91 (Lisans),
Sağlık Teknikeri Anestezi 480 (Ön Lisans),
Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 87 (Ön Lisans),
Sağlık Teknikeri Laboratuvar 439 (Ön Lisans),
Sağlık Teknikeri Röntgen 521 (Ön Lisans),
Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 16463 (Ön Lisans),
Sağlık Teknikeri Adli Tıp 22 (Ön Lisans),
Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 315 (Ön Lisans),
Sağlık Teknikeri Ameliyat 153 (Ön Lisans),
Sağlık Teknikeri Diş Protez 102 (Ön Lisans),
Sağlık Teknikeri Diyaliz 131 (Ön Lisans),
Sağlık Teknikeri Eczane 204 (Ön Lisans),
Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 25 (Ön Lisans),
Sağlık Teknikeri Evde Bakım 510 (Ön Lisans),
Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 510 (Ön Lisans),
Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 183 (Ön Lisans),
Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 1122 (Ön Lisans),
Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 51 (Ön Lisans),
Sağlık Teknikeri Odyometri 119 (Ön Lisans),
Sağlık Teknikeri Ortopedi 153 (Ön Lisans),
Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 51 (Ön Lisans),
Sağlık Teknikeri Podolog 20 (Ön Lisans),
Sağlık Teknikeri Radyoterapi 28 (Ön Lisans),
Sağlık Teknikeri Optisyen 20 (Ön Lisans),
Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 420 (Ortaöğretim),
Sağlık Teknisyeni Anestezi 53 (Ortaöğretim),
Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 13 (Ortaöğretim),
Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 50 (Ortaöğretim),
Sağlık Teknisyeni Röntgen 62 (Ortaöğretim),
Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter 200 (Ortaöğretim),

Toplam: 8226 (Lisans), 21709 (Ön Lisans), 1665 (Ortaöğretim), Genel Toplam (31600)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Naci Görür'den korkutan sözler! 'Hazır değil' dedi ve uyardıNaci Görür'den korkutan sözler! 'Hazır değil' dedi ve uyardı
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Petrol için sürpriz karar! ‘İlk etkisi benzinde olur...'

Petrol için sürpriz karar! ‘İlk etkisi benzinde olur...'

Mart enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı

Mart enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı

Nefret dolu sözlere tepki yağdı! Selçuk Bayraktar: 'Bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz'

Nefret dolu sözlere tepki yağdı! Selçuk Bayraktar: 'Bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz'

Seccade üzerinde yeni fotoğrafı ortaya çıktı!

Seccade üzerinde yeni fotoğrafı ortaya çıktı!

CHP ve İYİ Parti anlaştı, sayı artabilir! Son söz Kılıçdaroğlu'nda

CHP ve İYİ Parti anlaştı, sayı artabilir! Son söz Kılıçdaroğlu'nda

'İnce ince yol alır gidersiniz'

'İnce ince yol alır gidersiniz'

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.