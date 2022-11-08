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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru duyurusu bekleniyor!

08.11.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Bakan Koca daha önce konuya ilişkin yaptığı açıklamada 32 bin poliklinik odası olduğunu ifade edip buralarda görev almak için tıbbi sekreter kadrosuna alım yapılacağını belirtmişti. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? İşte Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları ile ilgili detaylar...

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru duyurusu bekleniyor!

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için açıklama bekleniyor. Bakanlık bünyesinde çalıştırılmak üzere 85 bin personel alınacak. Öte yandan birçok kişi konuya dair yeni bir gelişme olup olmadığını öğrenmek için Bakanlığın sosyal medya hesaplarını sık sık kontrol ediyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularına ilişkin son durum ve ayrıntılar haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

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Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımıyla ilgili açıklama yapan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın."

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları henüz belli olmadı. Personel alımı bilgilerinin ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO - BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

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Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı kadro ve branş dağılımı henüz belli değil. Konuyla ilgili resmi açıklama bekleniyor.

Daha önce Resmi Gazete'de yayımlanan 27 bin personel alımı Cumhurbaşkanlığı kararı şu şekildeydi;

Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022 yılının sonuna kadar uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi. Karara göre; 2022 yıl sonuna kadar 19 bin 694 uzman doktor, 7 bin 114 doktor, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

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