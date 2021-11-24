Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı kura tarihi belli mi?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru değerlendirme sonuçlarının PBS üzerinden kurum tarafından belirtilen tarihlerde duyurulacağı belirtildi. Sağlık Bakanlığı personel alımı kura tarihi ise belli oldu. Atamaya esas talep edilen belgeler haberimizde yer alıyor. İşte merak edilenler...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru değerlendirmek sonuçları 24 Kasım 2021 Çarşamba günü açıklanacak. Sonuçlara PBS üzerinden ulaşılacak. Başvuru sonuçları için, "https://pbs.saglik.gov.tr/" adresine erişim sağlayabilirsiniz. Kura ise 2 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Sonuçlar PBS üzerinden kontrol edilecek.

Eczacı unvanı dışındaki diğer unvan ve branşa sahip adaylar sadece 2. yerleştirme için tercih yapabilecek olup en fazla on (10) adet tercihte bulunabildiler. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir.

ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER

Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe.

d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)

e) Mal bildirim formu.

f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli.

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge (Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)



