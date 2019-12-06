Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı personel alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere 16 müfettiş yardımcısı kadrosu için sözlü sınav yapılacak.

Adayların, 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması, en az 4 yıl süreli lisans eğitimi veren iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve işletme fakülteleri ile mühendislik fakültelerinin bilgisayar, endüstri ve inşaat mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olması gerekiyor.

Ayrıca adayların, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS sonuçları esas alınmak kaydıyla belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puan almış olması, adli sicil yönünden müfettişliğe engel hali bulunmaması ve sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olması isteniyor.

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, "www.teftis.saglik.gov.tr" internet adresinde yayımlanan başvuru formunu ıslak imzalı, eksiksiz ve doğru bir şekilde düzenleyip, KPSS sonuç belgesi, yükseköğrenim diploması veya bitirme belgesi, varsa denklik belgesinin birer sureti ve 2 adet fotoğrafla birlikte 9-20 Aralık tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının adresine posta yoluyla veya hafta içi mesai saatlerinde şahsen teslim edebilecekler.