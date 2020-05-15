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Sağlık Bakanlığı yayınladı! İşte normalleşme sürecinde uygulanacak 13 rehber

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2020 09:15 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, normalleşme sürecinde uygulanacak koronavirüs tedbirlerine ilişkin hazırlanan 13 rehberi daha internet sitesinde yayınladı.

Sağlık Bakanlığı yayınladı! İşte normalleşme sürecinde uygulanacak 13 rehber

Normalleşme sürecinde uygulanacak koronavirüs tedbirlerine ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 13 rehber daha internet sitesinde yayınlandı.

Sağlık Bakanlığı'nın sitesinden yayınlanan rehberler şöyle;

  • COVID-19 Kapsamında Madenlerde Alınacak Önlemler

  • COVID-19 Kapsamında Ayakkabı ve Çanta Satışı Yapan Esnaflar ile İlgili Önlemler

  • COVID-19 Kapsamında Bakkallar İçin Alınacak Korunma Önlemleri

  • COVID-19 Kapsamında Büfe, Kantin ve Bayiler İçin Alınacak Korunma Önlemleri

  • COVID-19 Kapsamında Kasap, Manav, Kuruyemişçi, Balıkçı ve Diğer Gıda Satış Yerleri ile İlgili Alınması Gereken Önlemler

  • COVID-19 Kapsamında Konfeksiyon, Giyim Mağazaları ve Tuhafiyeler ile İlgili Önlemler

  • COVID-19 Kapsamında Kuyumcu, Bijuteri, Saatçi ve Optikçi Esnafı ile İlgili Alınması Gereken Önlemler

  • COVID-19 Kapsamında Minibüsler ile İlgili Alınması Gereken Önlemler

  • COVID-19 Kapsamında Pazar Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler

  • COVID-19 Kapsamında Şantiyelerde Alınacak Önlemler

  • COVID-19 Kapsamında Terzi, Ayakkabı Tadilat İşletmeleri ve Kuru Temizlemeciler ile İlgili Önlemler

  • COVID-19 Kapsamında Kitap ve Kırtasiye Mağazaları ile İlgili Önlemler

  • COVID-19 Kapsamında Oyuncak Mağazaları ile İlgili Önlemler

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