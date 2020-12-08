Sağlık çalışanlarından 'tedbir' çağrısı: Artık insanlara yalvarıyorum

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana hastanelerin yoğun bakım, göğüs hastalıkları ve acil servislerinde canla başla görev yapan sağlık çalışanları, vakaların arttığı bugünlerde hastalara şifa vermek için yoğun gayret sarf ediyor.

Vaka sayısının yükseldiği bu dönemde yükleri artan sağlık çalışanları, herkesi maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya çağırıyor.

İzmir'de pandemi hastanesi olarak hizmet veren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli 1500'e yakın sağlık çalışanı da salgının sona ermesi için aşı çalışmalarını umutla takip ediyor.

Kovid-19 Yoğun Bakımı hemşiresi Hidayet Aykut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıllık hemşire olduğunu, mart ayından bu yana meslek yaşantısının en zor ve yoğun dönemini yaşadığını anlattı.

Öğretmen olan eşi başta olmak üzere hiçbir aile üyesiyle görüşemediğini anlatan Aykut, "Artık sağlık çalışanları olarak çok yorulduk ve tükendik. Herkes artan vaka sayılarını ciddiye almalı. Hastalarımızın hayatlarının bizim ellerimizde olduğunu biliyoruz. Görev bilincimizden asla taviz vermiyoruz ama ne olur vatandaşlarımız da bizi düşünerek tedbirlere uysun." dedi.