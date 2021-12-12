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  4. Sağlık çalışanlarını ilgilendiriyor! Özlük haklarına ilişkin maddeler tekliften çıkarıldı

Sağlık çalışanlarını ilgilendiriyor! Özlük haklarına ilişkin maddeler tekliften çıkarıldı

12.12.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Genel Kurulu'nda sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde yeniden görüşülmek üzere kanun teklifinden çıkarıldı.

Sağlık çalışanlarını ilgilendiriyor! Özlük haklarına ilişkin maddeler tekliften çıkarıldı

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız Başkanlığı'nda toplandı. Komisyon, yeniden görüşülmek üzere, dün gece TBMM Genel Kurulu'nda teklif metninden çıkarılan 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ndeki sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren maddeleri ele aldı.

MADDELER TEKLİFTEN ÇIKARILDI

Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren ve komisyona geri çekilen ilgili 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'nci maddeleri yeniden görüşerek, söz konusu maddelerin tekliften düşürülmesine karar verildi. AK Partili milletvekillerinin önergesiyle tekliften çıkarılan maddeler, değerlendirilmesi ve kapsamının genişletilmesi amacıyla TBMM Sağlık Komisyonu'na havale etti.

Kaynak: DHA

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