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'Sağlık çalışanlarını sevin' diyen doktor koronavirüsten öldü

22.12.2020 14:49 | Son Güncelleme:
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'Sağlık çalışanlarını sevin' diyen doktor koronavirüsten öldü

Denizli'nin Çivril ilçesinde aile hekimi Dr. Soner Oğuz (48), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede, bu sabah yaşamını yitirdi. Dr. Oğuz'dan geriye hastanede tedavi olurken sosyal medyadan yazdığı "Halen yaşıyorum ama bu sene neredeyse sorduklarımın yarısından fazlası bu hastalığı geçiren sağlık çalışanları. Ne şartlar altında olursa olsun, sağlığınız için çalışıyoruz herkes bilsin. Sizi seviyoruz ama siz de bizi sevin ve bize yardımcı olun lütfen" paylaşımı kaldı.

Çivril ilçesinin Çıtak Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi Dr. Soner Oğuz, 10 gün önce koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine test yaptırdı. Covid-19 testi pozitif çıkan Dr. Oğuz, Çivril Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık durumu ağırlaşan Dr. Oğuz, entübe halde Denizli'deki Özel Sağlık Hastanesi'ne sevk edildi. 2,5 yaşında ikiz çocukları olan Dr. Oğuz'dan bu sabah acı haber geldi. Dr. Oğuz, yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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SON PAYLAŞIMI, 'SAĞLIK ÇALIŞANLARINI SEVİN'

Dr. Oğuz'dan geriye ise, geçen 17 Aralık günü, hastanedeki tedavisi sürerken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kaldı. Oğuz, paylaşımında, "Pazar akşamı hafif üşüme titreme belirtileriyle başlayan hastalığım, salı akşamı dayanılmaz hale geldi…3 gece sabahı sabah ettim. Çarşamba günü PCR yaptırdım, akşamında Covid (+) olduğu haberi geldi. Son nefes dedikleri olsa gerek. Neredeyse son nefesim kalmıştı… 112 ile acile gittim. Soluk, herhalde 30 dakika daha gecikse ben de sağlık şehidi mi olacaktım bilmiyorum…Halen yaşıyorum ama bu sene neredeyse sorduklarımın yarısından fazlası bu hastalığı geçiren sağlık çalışanları. Ne şartlar altında olursa olsun, sağlığınız için çalışıyoruz herkes bilsin. Sizi seviyoruz ama siz de bizi sevin ve bize yardımcı olun lütfen…2-3 gün aranızda olamayacağım biraz dinlenmek istiyorum ama en kısa sürede aranıza katılacağım…Beni arayan mesaj çeken herkese teşekkür eder sevgi ve saygılarımı sunarım. Sağlık önce sağlık lütfen dikkat edin" demişti.

DHA

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