Sağlık deposu: Karaciğeri 1 gecede tertemiz yapan kür tarifi!

Karaciğer, vücudumuzun temizleyici ve metabolizma düzenleyici bir fabrikası gibidir. Ancak günlük yaşamın getirdiği stres, yanlış beslenme ve çevresel faktörler, bu önemli organda biriken toksinlerin temizlenmesini zorlaştırabilir. Sağlığınıza önem veren herkes için faydalı olabilecek bu kür tarifini öğrenmek ve karaciğerinizi tazelenmiş hissetmek için haberimize göz atabilirsiniz.

MALZEMELER:

4 dal nane

1 fındık büyüklüğünde zencefil

1/2 limon

YAPILIŞI VE UYGULANIŞI:

Hepsini 300 ml su ile blendırdan geçiriyoruz ve 10 gün boyunca akşam yatmadan 1 saat önce tüketiyoruz.

Nane yaprakları, detoks işlevlerini yerine getirmeye yardımcı olan ve ayrıca sindirimi destekleyen mentol ve menton gibi uçucu yağlar ile doludur. Limon ve zencefil karaciğer için harika bir uyarıcıdır ve ürik asit ve diğer zehirlerin çözücüsüdür, safrayı sıvılaştırır.

