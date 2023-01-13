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Sağlıklı sanılıyor ama damarları yağla doldurup tıkıyor! Kolesterolü yükseltiyor

13.01.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beslenme alışkanlıklarımız tüm sağlığımızı etkisi altına alıyor. Sağlıklı sandığımız birçok yiyecek kan damarlarını tıka basa yağla doldurarak tıkanmasına neden oluyor. Bu da kolesterol ve kalp krizi gibi riskli hastalıkların oluşmasında önemli rol oynuyor.

Sağlıklı sanılıyor ama damarları yağla doldurup tıkıyor! Kolesterolü yükseltiyor

Kolesterol insanların kanında bulunan ve başta karaciğerde olmak üzere bütün hücreler tarafından doğal olarak üretilen, mumsu yapıya sahip bir lipid yani yağ türüdür. Damarların tıkanmasına neden olan yüksek kolesterolün tedavi edilmemesi çok ciddi hastalıklara neden olmaktadır. Uzmanlar kolesterolü zirveye çıkaran iki tehlikeli gıda hakkında uyarılarda bulundu.

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Türk mutfağı kırmızı ete ve sakatat ürünlerine oldukça düşkündür. Sakatatların oldukça faydalı olduğu düşünülür. Ancak Heart UK'e göre, yüksek kolesterolü olanlar "karaciğer ve sakatattan kaçınmalıdır". Hem karaciğer hem de sakatat, kan yağ seviyenizi yükseltebilen "çok zengin kolesterol kaynaklarıdır."

TÜM HAYVANSAL ÜRÜNLER KOLESTEROL İÇERİR

Karaciğer, yüksek vitamin içeriği ve düşük doymuş yağ içeriği nedeniyle sağlıklı kabul edilebilirken, tüketimi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Kolesterol seviyelerini kontrol etmeden kendinizi kalp krizi veya felç riskine sokarsınız. Heart UK açıklıyor: "Tüm hayvansal gıdalar bir miktar kolesterol içerir." Ancak bu, kolesterolü yüksek olan kişilerin vejeteryan beslenmeye yönelmesi gerektiği anlamına gelmez.

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Kolesterol seviyelerini yönetmek için en iyi beslenme planı "kalp sağlığına uygun bir diyettir." Uzmanlar çok fazla meyve, sebze ve bitki bazlı yiyeceklerin yenilmesi gerektiğini tavsiye ediyor.

BEŞ ÖĞÜN MEYVE VE SEBZE TÜKETİN

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Taze, dondurulmuş, konserve ve kurutulmuş seçeneklerin tümü, günde beş öğün öneriniz kapsamında sayılır. Heart UK şunları ekliyor: "Sebzeler, baklagiller (bezelye, fasulye ve mercimek gibi), meyveler, sert kabuklu yemişler, tohumlar ve kepekli tahıllar besinlerle doludur ve kolesterolünüz ve kalbiniz için iyidir. "Sağlıklı kalmak ve daha az yüksek kalorili yiyecekler yemenize yardımcı olmak için günde en az beş porsiyon meyve ve sebze (her biri yaklaşık bir avuç) için gidin."

SAĞLIKLI PROTEİN KAYNAKLARI

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  • Bezelye
  • Fasulye
  • Mercimek
  • Balık
  • Fındık
  • Tavuk
  • Yağsız kırmızı et


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