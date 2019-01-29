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"Sağlıklı su için arıtılmış suyu tercih edin"

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2019 07:23 | Son Güncelleme

Dünya yüzeyinin yüzde 70’i suyla kaplı olmasına rağmen, dünya su rezervinin sadece yüzde 3’ü tatlı su.

Dünya yüzeyinin yüzde 70’i suyla kaplı olmasına rağmen, dünya su rezervinin sadece yüzde 3’ü tatlı su. Birleşmiş Milletlerin (BM) hazırladığı rapora göre bir milyarı aşkın kişinin temiz içme suyuna ulaşamadığını belirten QNET Ürün Eğitmeni Sanaa Jahoui, dünya genelinde her geçen gün doğal su kaynaklarının azalarak güvenli içme suyuna erişimin zorlandığını ifade ederek, "Sağlıklı su için arıtılmış suyu tercih edin" dedi.
Dünyada su kaynaklarına olan ihtiyaç gün geçtikçe artarken, sınırlı olan bu kaynaklar bilinçsiz kullanım, endüstriyel ve evsel atıklar, tarım ilaçlarının bilinçsiz kullanımıyla kirlenmektedir. Sağlıklı su kullanımına dikkat çeken QNET Ürün Eğitmeni Sanaa Jahoui, doğal su kaynaklarını korumak için su arıtma cihazlarını kullanmanın avantajlarına vurgu yaptı.
Sanaa Jahoui, son zamanlarda Çevre Mühendisleri Odası ve sağlık otoritelerinin de dile getirdiği gibi paket suyun sağlıksız su olduğunu hatırlattı. Musluklardan akan suyun paketli suya oranla daha güvenilir olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi.
Günümüzde su arıtmanın, hem var olan kaynaklarımızı korumak hem de sağlıklı su tüketmek için hayati öneme sahip olduğunu aktaran Jahoui, “Homepure Nova 9 Aşamalı Su Filtreleme Sistemi ile güvenli temiz içme suyu elde edebiliyoruz. ABD merkezli Uluslararası Hijyen Vakfı NSF belgeli Homepure Nova, ultra Filtrasyon Teknolojisiyle kokusuz, temiz suya sahip olmanızı garanti etmekle kalmayıp aynı zamanda vücudunuzun ihtiyaç duyduğu tüm minerallerin de suda kalmasını sağlıyoruz” dedi.

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