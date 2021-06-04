KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Sağlıklı ve güzel gözler için nelere dikkat edilmeli?

Sağlıklı ve güzel gözler için nelere dikkat edilmeli?

04.06.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzelliğimize güzellik katmak için yaptığımız makyaj cildimizi olumsuz yönde etkileyebiliyor. Ten makyajının yıpratıcı etkilerini medikal dokunuşlar ile gidermek mümkün ancak göz makyajının oluşturabileceği hasarları onarmak kolay olmuyor. Sağlıklı bir göz için bazı başlıklara dikkat etmek gerekiyor.

Sağlıklı ve güzel gözler için nelere dikkat edilmeli?

Sadece göz makyajı yapmak bile görünüşümüzü etkiliyor ve değiştiriyor. Yapılan araştırmalar sonucunda kadınların en çok göz makyajına zaman ayırdığı iddia ediliyor. Far, rimel, kalem, eyeliner derken gözümüzün maruz kaldığı kozmetik ürünler bir süre sonra cilde zarar vermeye başlıyor. Peki hem güzel görünmek hem de sağlıklı gözlere sahip olmak için neler yapılmalı?

KALİTELİ MALZEME KULLANIN

Kozmetik sektörü her bütçeye hitap eden bir sektördür. Sırf rengini beğendiğiniz bir ürünü kullanmak göz sağlığınızı riske atmak olacaktır. Klinik testlerden geçmiş, özellikle hayvanlar üzerinde deney yapılmayan ürünleri kullanmanızı tavsiye ederiz.

MAKYAJ TEMİZLİĞİNE ZAMAN AYIRIN

Gözü makyajdan arındırma işlemi yavaş ve rutin bir düzen oluşturularak yapılmalıdır. Pamukla yapacağınız temizlik mutlaka gözün iç tarafından dışa doğru yapılmalı ve göz bol su ile durulanmalıdır.

Yazın kullandığımız suya dayanıklı rimelleri çıkarmak için çift fazlı göz temizleyicisinden destek alınabilir. Sonrasında bol su ile gözü durulamak, temizleyiciden de arındırmak gerekir.

Gün içinde makyaj ürünleri gözün alt kısmına doğru dökülme yapabilir. Makyajınızı yenilemeden önce göz altını temizleyici ile makyajdan arındırmanız gerekir. Makyaj temizleyici mendillerini çantanızda taşıyabilirsiniz.

BAKTERİ OLUŞUMU ÖNLEYİN

Makyaj malzemeleri kişiye özeldir, birçok kişi ile paylaşılmamalıdır. Dışarıda yaptırdığınız makyajda makyözün tüm malzemeleri sterilize ettiğinden emin olmanız gerekir.
Kalitesiz ürün kullanımı, başka kişilerle ortak kullanılan malzemeler gibi faktörler gözde bakteri oluşumuna neden olur. Bu durumu engellemek için göz hijyenini sağlamalı ve belirli aralıklarla göze özel üretilen steril edici damlalar kullanılmalıdır.

KREMLERDEN DESTEK ALIN

Göz çevresi oldukça hassas ve ince bir yapıya sahiptir. Bu nedenle rutin bir bakım periyodu oluşturulmalı ve krem sürerek nemliliği sağlanmalıdır.
Göz çevresine bakım yaparken kremi yüzük parmağınız ile bastırmadan yedirmenizi tavsiye ederiz. Bulunduğunuz yaş grubuna uygun olarak üretilen kremlerden destek alabilirsiniz.

Kaz ayaklarınızdan 1 dakikada kurtulun! Japon egzersizi kaz ayaklarına adeta savaş açıyorKaz ayaklarınızdan 1 dakikada kurtulun! Japon egzersizi kaz ayaklarına adeta savaş açıyor

SAĞLIKLI BESLENMEYE ÖZEN GÖSTERİN

Bol sıvı alımı vücudu yeniler ve kırışık oluşumunu azaltır. Ayrıca; havuç, kayısı, lahana gibi meyve ve sebzelerde bulunan vitaminlerin göz sağlığını koruduğu bilinmektedir. Beslenme programınıza bu besinleri dahil etmenizi öneririz.

BAKIM YAPMAYI İHMAL ETMEYİN

Gün boyunca yorulan gözünüzü dinlendirmek için; salatalık, yeşil çay veya siyah çay poşetlerinden destek alabilirsiniz. Makyajdan arındırdığınız göz kapaklarınızın üzerine salatalık dilimleri koyun ve bir süre dinlenin.
Sabahları gözlerde şişmeler olabilir, böyle durumlarda göz altınıza kaşık koyarak şişkinliği azaltabilirsiniz.

KIRIŞIKLARIN OLUŞUMUNU ENGELLEYİN

İlerleyen yaşlarda göz çevresinde kırışıklıklar görülebilir. Bu oluşumu engellemek için uygun yapıdaki kremlerden destek alabilirsiniz. Ayrıca fark edilmeyen göz bozukluklarında gözü kısarak bakmak da göz çevresinde kırışıklığa neden olmaktadır. Göz kontrolünüzü yaptırarak gözlük veya lens kullanarak bu durumu engelleyebilirsiniz.

Ojenizin rengi bile etkiliyor: Ayak bakımı yaz ve kış aylarında nasıl yapılmalı?Ojenizin rengi bile etkiliyor: Ayak bakımı yaz ve kış aylarında nasıl yapılmalı?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
1 dakika kırışıklık yok ediliyor1 dakika kırışıklık yok ediliyor
İlişkide kelimelere dikkat edinİlişkide kelimelere dikkat edin
Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişki itirafıyla herkesi şoke etti!

Cinsel ilişki itirafıyla herkesi şoke etti!

Özel gün için seçimleri servet değerinde!

Özel gün için seçimleri servet değerinde!

‘Model olamazsın’ dediler ama dinlemedi

‘Model olamazsın’ dediler ama dinlemedi

2021 modası! Yaza şık parçalar

2021 modası! Yaza şık parçalar

40. haftada belli oluyor! Bakın nasıl belirleniyor

40. haftada belli oluyor! Bakın nasıl belirleniyor

Bugüne dikkat! Burcunuz bakın ne diyor

Bugüne dikkat! Burcunuz bakın ne diyor

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bilinmeyen özellik! Kilo verdiriyor

Bilinmeyen özellik! Kilo verdiriyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek?

Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek?

Burcunuz hangi tatlıya benziyor?

Burcunuz hangi tatlıya benziyor?

İlişkide hazzı zirveye çıkarmak için...

İlişkide hazzı zirveye çıkarmak için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.