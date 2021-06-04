Sağlıklı ve güzel gözler için nelere dikkat edilmeli?

Sadece göz makyajı yapmak bile görünüşümüzü etkiliyor ve değiştiriyor. Yapılan araştırmalar sonucunda kadınların en çok göz makyajına zaman ayırdığı iddia ediliyor. Far, rimel, kalem, eyeliner derken gözümüzün maruz kaldığı kozmetik ürünler bir süre sonra cilde zarar vermeye başlıyor. Peki hem güzel görünmek hem de sağlıklı gözlere sahip olmak için neler yapılmalı?

KALİTELİ MALZEME KULLANIN

Kozmetik sektörü her bütçeye hitap eden bir sektördür. Sırf rengini beğendiğiniz bir ürünü kullanmak göz sağlığınızı riske atmak olacaktır. Klinik testlerden geçmiş, özellikle hayvanlar üzerinde deney yapılmayan ürünleri kullanmanızı tavsiye ederiz.

MAKYAJ TEMİZLİĞİNE ZAMAN AYIRIN

Gözü makyajdan arındırma işlemi yavaş ve rutin bir düzen oluşturularak yapılmalıdır. Pamukla yapacağınız temizlik mutlaka gözün iç tarafından dışa doğru yapılmalı ve göz bol su ile durulanmalıdır.

Yazın kullandığımız suya dayanıklı rimelleri çıkarmak için çift fazlı göz temizleyicisinden destek alınabilir. Sonrasında bol su ile gözü durulamak, temizleyiciden de arındırmak gerekir.

Gün içinde makyaj ürünleri gözün alt kısmına doğru dökülme yapabilir. Makyajınızı yenilemeden önce göz altını temizleyici ile makyajdan arındırmanız gerekir. Makyaj temizleyici mendillerini çantanızda taşıyabilirsiniz.