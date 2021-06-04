Sağlıklı ve güzel gözler için nelere dikkat edilmeli?

Sadece göz makyajı yapmak bile görünüşümüzü etkiliyor ve değiştiriyor. Yapılan araştırmalar sonucunda kadınların en çok göz makyajına zaman ayırdığı iddia ediliyor. Far, rimel, kalem, eyeliner derken gözümüzün maruz kaldığı kozmetik ürünler bir süre sonra cilde zarar vermeye başlıyor. Peki hem güzel görünmek hem de sağlıklı gözlere sahip olmak için neler yapılmalı?
Kozmetik sektörü her bütçeye hitap eden bir sektördür. Sırf rengini beğendiğiniz bir ürünü kullanmak göz sağlığınızı riske atmak olacaktır. Klinik testlerden geçmiş, özellikle hayvanlar üzerinde deney yapılmayan ürünleri kullanmanızı tavsiye ederiz.
Gözü makyajdan arındırma işlemi yavaş ve rutin bir düzen oluşturularak yapılmalıdır. Pamukla yapacağınız temizlik mutlaka gözün iç tarafından dışa doğru yapılmalı ve göz bol su ile durulanmalıdır.
Yazın kullandığımız suya dayanıklı rimelleri çıkarmak için çift fazlı göz temizleyicisinden destek alınabilir. Sonrasında bol su ile gözü durulamak, temizleyiciden de arındırmak gerekir.
Gün içinde makyaj ürünleri gözün alt kısmına doğru dökülme yapabilir. Makyajınızı yenilemeden önce göz altını temizleyici ile makyajdan arındırmanız gerekir. Makyaj temizleyici mendillerini çantanızda taşıyabilirsiniz.
Makyaj malzemeleri kişiye özeldir, birçok kişi ile paylaşılmamalıdır. Dışarıda yaptırdığınız makyajda makyözün tüm malzemeleri sterilize ettiğinden emin olmanız gerekir.
Kalitesiz ürün kullanımı, başka kişilerle ortak kullanılan malzemeler gibi faktörler gözde bakteri oluşumuna neden olur. Bu durumu engellemek için göz hijyenini sağlamalı ve belirli aralıklarla göze özel üretilen steril edici damlalar kullanılmalıdır.
Göz çevresi oldukça hassas ve ince bir yapıya sahiptir. Bu nedenle rutin bir bakım periyodu oluşturulmalı ve krem sürerek nemliliği sağlanmalıdır.
Göz çevresine bakım yaparken kremi yüzük parmağınız ile bastırmadan yedirmenizi tavsiye ederiz. Bulunduğunuz yaş grubuna uygun olarak üretilen kremlerden destek alabilirsiniz.
Bol sıvı alımı vücudu yeniler ve kırışık oluşumunu azaltır. Ayrıca; havuç, kayısı, lahana gibi meyve ve sebzelerde bulunan vitaminlerin göz sağlığını koruduğu bilinmektedir. Beslenme programınıza bu besinleri dahil etmenizi öneririz.
Gün boyunca yorulan gözünüzü dinlendirmek için; salatalık, yeşil çay veya siyah çay poşetlerinden destek alabilirsiniz. Makyajdan arındırdığınız göz kapaklarınızın üzerine salatalık dilimleri koyun ve bir süre dinlenin.
Sabahları gözlerde şişmeler olabilir, böyle durumlarda göz altınıza kaşık koyarak şişkinliği azaltabilirsiniz.
İlerleyen yaşlarda göz çevresinde kırışıklıklar görülebilir. Bu oluşumu engellemek için uygun yapıdaki kremlerden destek alabilirsiniz. Ayrıca fark edilmeyen göz bozukluklarında gözü kısarak bakmak da göz çevresinde kırışıklığa neden olmaktadır. Göz kontrolünüzü yaptırarak gözlük veya lens kullanarak bu durumu engelleyebilirsiniz.
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