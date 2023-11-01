HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sağlıklı ve uzun yaşamın sırrı! Japon beslenme uzmanı açıkladı, bunları asla tüketmeyin

Sağlıklı ve uzun yaşamın sırrı! Japon beslenme uzmanı açıkladı, bunları asla tüketmeyin

01.11.2023 09:52 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beslenmenin sağlık ve yaşam üzerindeki etkisine değinen uzmanlar bazı yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini vurguluyor. 87 yaşındaki Japon beslenme uzmanı kanseri atlatan annesinin ve 99 yaşındaki teyzesinin yaşına dikkat çekerek asla tüketilmemesi gereken yiyecekleri açıkladı. İşte, uzun yaşamın sırrı...

Sağlıklı ve uzun yaşamın sırrı! Japon beslenme uzmanı açıkladı, bunları asla tüketmeyin

Hastalıklarla mücadele edip uzun yaşamak için sağlıklı beslenmek kadar, pozitif olmak ve aktif bir yaşam biçimini benimsemek de önemli. Japon beslenme uzmanı Michiko Tomioka, sağlıklı yaşamak için asla tüketmediği yiyecekleri sıraladı.

O YİYECEKLERİ ASLA TÜKETMEYİN!

Michiko Tomioka, CNBC'de yayımlanan yazısında ABD'ye taşındıktan sonra buranın popüler ürünlerini denediğini belirtti. Uzman isim, bunların kendisini kötü hissettirdiğini de sözlerine ekledi.

Yeni Proje - 2023-06-16T085219.138

KALBE VE BEYNE ZARAR VERİYOR!

Tomioka fazla şeker içeren, mısır nişastası yüklü tatlıların kalbe ve beyne zarar verdiğini ifade etti ve "Tüm şekerlemeleri hayatınızdan çıkarmak zorunda değilsiniz" dedi. Bitter çikolatanın antioksidan açısından zengin olabileceğini belirtti.

Yeni Proje - 2023-06-16T085232.810

KOLESTEROLÜ ARTIRIYOR!

Tomioka, süt ürünlerinin kalsiyum ve protein açısından zengin olduğunu söylese de her peynirin bu kadar faydalı olmayabileceğini söyledi.

WhatsApp Görsel 2023-06-06 saat 10.54.16

Japon uzman özellikle krem peynirdeki protein miktarının çok az olduğunu söyledi ve içerisinde yüksek kolesterol miktarına da dikkat çekti.

Yeni Proje - 2023-06-16T085248.301

KİLO ALMAYA YOL AÇIYOR

Bazı insanların sabah acelesi olduğu için kahvaltılık gevreğe yönelimi olabiliyor. Ancak Tomioka, kahvaltılık gevreklerin içerisinde sonradan eklenmiş şeker içeren ürünlerin yer aldığını söylüyor. Japon beslenme uzmanına göre fazla şeker tansiyon sorunlarına, kilo alımına ve iltihaplanmaya neden oluyor.

Yeni Proje - 2023-06-16T085257.920

ODAKLANMAYI GÜÇLEŞTİRİP MİGRENİ TETİKLİYOR

Günde en az 1 veya 2 bardak şekerli gazlı içecek tüketmek, insanlarda tip 2 diyabetin ortaya çıkmasına yol açabiliyor. Tomioka, yapay tatlandırıcı içeren gazlı içeceklerden uzak durulmasını tavsiye ediyor. Odaklanmayı zorlaştırıyor ve migreni de tetikleyebiliyor.

Yeni Proje - 2023-06-16T085307.800

Japon beslenme uzmanı Tomioka, çoğu fast food yemeği gibi zincir restoranlarda yenilen hamburgerlerin yorgunluğa neden olabileceğini söylüyor. Fast food yemeklerinden uzak duran beslenme uzmanı, bu ürünlerin içerisinde tuz, trans ve doymuş yağ oranının çok yüksek miktarda bulunduğunu söylüyor. Tomioka, bu maddelerin kötü kolestrol olarak bilinen LDL'i yükselteceğini ifade etti.

Yeni Proje - 2023-06-16T085415.862

KANSERE NEDEN OLUYOR!

Tomioka, işlenmiş et ürünlerinde tuz oranının çok yüksek olduğunu söylüyor. İşlenmiş etin doymuş yağ içerdiği ve bunun kalın bağırsak kanseri ve meme kanseri riskini artırdığına da dikkat çekti.

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Usta sanatçı Arif Sağ'dan Kılıçdaroğlu'na mektup: 'Yarıştan çekilin, gençlere el verin'Usta sanatçı Arif Sağ'dan Kılıçdaroğlu'na mektup: 'Yarıştan çekilin, gençlere el verin'
Yeni sezon seferlerine başlıyor! Bakan Uraloğlu tarih verdiYeni sezon seferlerine başlıyor! Bakan Uraloğlu tarih verdi
18'indeyken başlayan tutkusunu yaklaşık 40 yıldır devam ettiriyor18'indeyken başlayan tutkusunu yaklaşık 40 yıldır devam ettiriyor
Anahtar Kelimeler:
sağlıklı beslenme dünyada en uzun yaşayan insan

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çevrimiçi haritalardan İsrail silindi! Çin'den cevap gecikmedi

Çevrimiçi haritalardan İsrail silindi! Çin'den cevap gecikmedi

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Bir anda önünü açıp göğüslerini gösterdi

Bir anda önünü açıp göğüslerini gösterdi

Odanın kapısı kapanınca çırılçıplak ortada kaldı! Koridor bir anda karıştı

Odanın kapısı kapanınca çırılçıplak ortada kaldı! Koridor bir anda karıştı

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.