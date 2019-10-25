Şahika Ercümen'den rekor denemesi öncesi antrenman

"Bu mağara bizi çok etkiledi. Dünyanın özel yerlerinden biri. Ülkemizde böyle doğal güzellik varken biz bunu niye dünyaya tanıtmayalım? Böyle bir mağarayı hiçbir yerde görmedim, duymadım. Yerin metrelerce altına iniyoruz. Çöldeki vahalar, seraplar gibi bir anda karşımıza çok güzel su birikintisi çıkıyor. Suyun altında görüş çok iyi. Beni rekor için zorlayan faktörler var. Bunlardan biri nemli hava. Bu da havadaki oksijeni azaltıyor. Nefes alıp verirken zorlanıyoruz. Özellikle benim gibi astım hastası için çok zor parkur. Normalde yaptığım performansın 3'te 2'sini, hatta yarısını yapıyoruz."

- "Biraz enteresan bir parkur"

Şahika, mağaranın dağcılık becerileri de gerektirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Suyun kenarına iplerden tuta tuta, merdivenlerin, kayaların arasından geçe geçe iniyoruz. Biraz enteresan bir parkur. Suyun ısısı da düşük. Suda gerçekten üşüyoruz. 19-20 derece sıcaklığında. Bu yüzden benim yarışma standartlarıma göre çok daha zor bir şart var burada. Her şeyden önemlisi böyle özel bir mağarada Cumhuriyet'e ithafen bu rekoru denemek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Yaklaşık 20 sene önce, hayvanlarını otlatırken bir çobanın karşısına çıkan kirpiyi takip etmesiyle ortaya çıkan ve buzul döneminden kalıntılar taşıyan Gilindire Mağarası'nda, rekor denemesini 28 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirecek Şahika Ercümen, paletsiz kategoride kadınlar dünya rekoru olan 90 metre sınırını aşarak Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girmeyi hedefliyor.

