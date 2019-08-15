Sahilde bıçaklı, sopalı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

ENEZ (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Enez ilçesi sahilinde, iki grup arasında çıkan kavgada, başına sopayla vurulan Batuhan M. (15) yaşamını yitirdi, kalçasından bıçaklanan Ali E. ise yaralandı.

Olay, önceki gün, Enez sahilinde meydana geldi. Kumsalda, iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada kalçasından bıçaklanan Ali E. ve başına sopayla vurulan Batuhan M. yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumu ağır olan Batuhan M., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kavgaya karışanlar, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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