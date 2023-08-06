HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sahilde bulunan tatilcileri endişelendirdi: Plajda şoke eden olay!

Sahilde bulunan tatilcileri endişelendirdi: Plajda şoke eden olay!

06.08.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın’ın Kurucaşile ilçesi Ovatekkeönü plajına dağdan kopan kayalar düştü. Yaklaşık 50 metre yükseklikten yuvarlanan kaya parçaları, sahilde bulunan tatilcileri endişelendirirken, tedbir amaçlar plajın bir kısmı ve yol şerit çekilerek kullanıma kapatıldı.

Sahilde bulunan tatilcileri endişelendirdi: Plajda şoke eden olay!

Dün akşam saatlerinde Ovatekkeönü plajı yakınındaki yamaçtan kopan kaya parçaları, kumsal alana yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre yükseklikten yuvarlanan kaya parçaları, sahilde bulunan tatilcileri endişelendirdi.

bartinda-plaja-kaya-parcalari-dustu_7202_dhaphoto1

Tatilciler, olayın yaşandığı bölgeden uzaklaşırken, durumun haber verilmesi üzerine plaja jandarma ekipleri sevk edildi.

bartinda-plaja-kaya-parcalari-dustu_7202_dhaphoto4

ŞERİT ÇEKİLEREK KULLANIMA KAPATILDI

Plaja düşen kayalıkların bulunduğu bölüm ile Alapınar mahallesine giden yol şerit çekilerek kullanıma kapatıldı.

bartinda-plaja-kaya-parcalari-dustu_7202_dhaphoto5

Kayaların düştüğü alanda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri inceleme yapacağı öğrenildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler!Sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler!
Şoke eden anlar! Sahile vuran dalga, araçları ve insanları sürüklediŞoke eden anlar! Sahile vuran dalga, araçları ve insanları sürükledi
Yarın gözler Külliye'de olacakYarın gözler Külliye'de olacak
Anahtar Kelimeler:
Bartın plaj kaya sahil

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yarı çıplak balkona çıkıp atlamak istedi! Eline geçeni fırlattı

Yarı çıplak balkona çıkıp atlamak istedi! Eline geçeni fırlattı

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

20 dakikada hayatını kaybetti! Şişe şişe su içince kabusu yaşadı

20 dakikada hayatını kaybetti! Şişe şişe su içince kabusu yaşadı

Binlerce takipçisi var! Videolar çekiyor ama...

Binlerce takipçisi var! Videolar çekiyor ama...

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.