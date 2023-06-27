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Sahilde ekipleri harekete geçiren olay! Akılalmaz gerçek sonradan anlaşıldı: Meğer Rus çift...

27.06.2023 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Rus vatandaşın denizde kaybolduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Denizden yapılan aramalarda boğulan herhangi bir kişiye rastlanılmazken, tatil için ilçeye gelen Rus çiftlerin birbirlerine şaka yapmak için böyle bir yola başvurdukları ortaya çıktı.

Sahilde ekipleri harekete geçiren olay! Akılalmaz gerçek sonradan anlaşıldı: Meğer Rus çift...

Akılalmaz olay, dün saat 16.00 sıralarında Koru Sahili’nde meydana geldi. 30-35 yaşları arasında kimlikleri belirlenemeyen Rus uyruklu erkek turist, sahilde bulunan vatandaşların yanına gelerek kız arkadaşının denize girdikten sonra bir daha çıkmadığını iddia etti.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Sahildeki vatandaşlar durumu bölgede bulunan işletme sahibine ve polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevredekilerin verdiği bilgiler doğrultusunda Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri dalgıç ve zodyak botla arama çalışması başlattı.

BOĞULMA VAKASINA RASTLANMADI

Sağlık ekipleri ve ambulansın da hazırda beklediği aramalarda denizde boğulma vakasına rastlanmadı.

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"ŞAKA YAPMAK İSTEMİŞLER"

Olayın yaşandığı bölgedeki işletmenin sahibi Fatih Özel, “Arkadaşlar boğulma tehlikesi olduğunu söyledi. Bir tane Rus’un karısını kaybettiğini, bizim restoranın 100-150 metre ilerisinde kalenin dibindeki açıklarda eşinin kaybolduğunu söylediler. Biz de gittik ilgilendik ama çiftler birbirlerine şaka yapmışlar. Gelen polis arkadaşlar da şaka yapıldığından dolayı gerekli cezayı yazdılar. Ama böyle şeyleri yapmamak gerekiyor. Bütün herkes telaş ve panik içinde. 2 tane Rus vatandaşın yaptığı şaka yüzünden bu kadar ekip harekete geçti” dedi. (İHA)

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antalya Gazipaşa sahil güvenlik şaka boğulma ihbar sahil

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