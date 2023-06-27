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Ev sahibi - kiracı tartışmasında korkunç son! Silahla vurarak öldürdü 'Kirayı geciktirdiği için...'

27.06.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir devam eden ev sahibi ve kiracı anlaşmazlıklarında son olarak dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Esenyurt’ta babasının kiracısı Nijerya uyruklu Chima Paschal Anaekwu’yu tabancayla vurarak öldüren 25 yaşındaki A.E. polis tarafından yakalandı. A.E., Nijeryalı kiracıyı babasıyla kira meselesi yüzünden tartıştığı sırada öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Esenyurt'ta ev sahibi-kiracı tartışması cinayetle bitti. 25 yaşındaki şahıs, babasının kiracısı olan Nijerya uyruklu şahsı çıkan tartışmada silahla vurarak öldürdü. İşte korkunç olayın ayrıntıları...

EVDE ÖLÜ BULUNDU

Esenyurt’ta 20 Haziran saat 21.50 sıralarında meydana gelen olayda bir evden silah sesi geldiği ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri Nijerya uyruklu Chima Paschal Anaekwu (30) ’nun tabancayla öldürülmüş olarak buldu.

EV SAHİBİNİN OĞLU YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada polis, Chima Paschal Anaekwu’nun aynı binada oturan ev sahibi A.E.(72) ile zaman zaman kira meselesi yüzünden tartıştığını belirledi. Görgü tanıklarının ifadesine göre A.E.’nin oğlu A.E.’nin olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. Polis olaydan sonra kaçan oğul A.E.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

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ŞÜPHELİ "BENİ DÖVMEYE KALKTI"

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli, babasının kirayı geciktirdiği için tartıştığı Chima Paschal Anaekwu’yla olay günü karşılaştıklarını, aralarında kavga çıktığını söylediği öğrenildi. Oğul A.E. bu sırada kendisini korumak ve korkutmak amacıyla ateş ettiğini daha sonra kaçtığını anlattığı belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. (DHA)

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cinayet Esenyurt Kiracı Kira ev sahibi

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