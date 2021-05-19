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Sahilde kabindeki genç kızları görüntüleyen şüpheli tutuklandı

19.05.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Konyaaltı sahilindeki kabinlerde, üstlerini değişen 2 genç kızı kabin altından cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Mustafa A. (38), mahkemece tutuklandı.

Sahilde kabindeki genç kızları görüntüleyen şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Konyaaltı sahilinde, dün öğle saatlerinde, cep telefonu kamerasıyla kabin altından görüntü çekildiğini fark eden kadın, bir süre sonra içeriden çıkan A.A. (17) ve Y.H.'ye (17) durumu anlattı ve görüntü alan kişiyi gösterdi. Genç kızların yanına gidip, tartıştığı şüphelinin kaçması üzerine sahildekiler de kovalamaya başladı.

Sahil bölümünden kaçarak, otopark kısmına gelen şüpheli, kendisini yakalayan gençler tarafından yere yatırıldı. İhbarla gelen polise teslim edilen şüphelinin, Mustafa A. olduğu belirlendi.

CEP TELEFONU İNCELENDİ

Cep telefonunda yapılan incelemede ise çok sayıda uygunsuz görüntü tespit edildi. Gözaltına alınan Mustafa A., bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa A., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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(DHA)

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