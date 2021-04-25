Sahilde onlarcasına rastlandı! Islak mendil tehlikesi: Bulaş riskini artırıyor

TÜRÇEV Antalya Şubesi, Avrupa Çevre Ajansı'nın Deniz Çöpleri İzleme Programı kapsamında Aksu, Kemer, Kumluca ve Alanya ilçelerinde belirlenen dört sahilin 100 metrelik kısmında yılın dört ayrı döneminde çöp toplama ve kategorilerine ayırma çalışması yapıyor. Daha önce Kumluca ilçesi Oba sahili ile Kemer Kındılçeşme sahilinde yapılan çalışmalar bu hafta sonu ise Aksu'daki Kumköy sahilindeki 100 metrelik kısımda tamamlandı.

ÇÖP HARİTASI ÇIKARILIYOR

Bu dört ilçede belirlenen sahillerde belirlenen 100 metrelik kısımda yılın dört ayrı döneminde çöpleri toplama ve türlerine göre tespit çalışmalarına devam ettiklerini belirten TÜRÇEV Antalya Şube Koordinatörü Lokman Atasoy, program sonunda sahillere en çok atılan çöp türleri ve oranları ile bir çöp haritası çıkartılacağını dile getirdi. Atasoy, şu ana kadarki çalışmalarda yüzde 80 plastik ve türevi malzemelere ait çöplerin tespit edildiğini söyledi.

ISLAK MENDİL TEHLİKESİ

Aksu Belediyesi ve Kundu Turizm Yatırımcıları Birliği (KUYAB) işbirliği ile Kumköy plajındaki 100 metre kıyı bandındaki çalışmada öncekilere oranla ıslak mendillerin çokluğunun dikkat çekici olduğunu belirten Lokman Atasoy, pemi döneminde ıslak mendillerin çok abartılı kullanıldığını, 100 metrede 55 adet atılmış ıslak mendil bulduklarını kaydetti. Atasoy, “Çağımızın kullan-at problemlerinden biri de ıslak mendiller. Çantamızda, arabamızda, çekmecemizde, iş yerimizde, kısacası hayatımızın her yerinde vazgeçilmez bir hijyen malzemesiymiş gibi kullandığımız, yeme-içme mekanlarında veya paket servislerinde ücretsiz önümüze sunulan, pandemi ile birlikte kullanımı daha da artan ve bilinçsizce çevreye atılan ıslak mendiller" dedi.