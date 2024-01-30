Sahte 15 Temmuz gazisinin maskesi düştü! Pavyon fotoğrafıyla gündemde olan Metin Kolca için açıklama geldi

15 Temmuz gazisi olduğu şeklinde verdiği demeçlerle birçok habere konu olan ancak gazi olmadığı ortaya çıkan Metin Kolca son günlerin dikkat çeken isimleri arasında. Kolca'nın o dönem paylaştığı fotoğraflarla verdiği demeçleri gündeme getiren gazeteci Barış Terkoğlu'nun Cumhuriyet'te yer verdiği iddiaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuya açıklık getirdi.

"21.30'DA EVE GELDİM, GECE YARISI KIZILAY'DAYDIM"

Metin Kolca, 15 Temmuz gecesiyle ilgili verdiği demeçlerde şunları söylüyordu:

"15 Temmuz günü saat 21.30 gibi eve geldim. Normalde uyumam, yatsı namazı ezanı geç okunduğu için uyudum. Ben uykudayken eşim beni kaldırarak Genelkurmay Başkanının rehin alındığını ve Genelkurmay Başkanlığının önünde kalabalık olduğunu söyledi. (…) Cumhurbaşkanımız telefonla televizyona bağlanarak halkı sokağa çağırmıştı. (…) Eşimle vedalaşarak helalleştim. Kırşehir üzerinden Ankara'ya ulaştım. Saat 00.50 gibi Kızılay'a girdim."

GECE VAKTİ PAVYONDAN FOTOĞRAF

Barış Terkoğlu ise Kolca'nın anlattığı hikayenin çelişkilerle dolu olmasına dikkat çekerek "Cumhurbaşkanı CNN’e 00.24’te bağlanmış, halkı sokağa çağırmıştı. Dinlemesi, eşiyle vedalaşması, yola çıkıp Nevşehir’den Ankara’ya gelmesi tam 26 dakikaydı ki, bu imkansızdı" değerlendirmesinde bulundu.

Hikayesinin devamında eline taş alıp tanklara karşı çıktığını anlatan Kolca'nın 14 Temmuz gecesi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa da yer veren Terkoğlu, "Kolca, sosyal medya hesabından 14 Temmuz gecesi "Binbir Gece" isimli mekandan aynı kıyafetle fotoğraf paylaşmıştı. Yani Kolca, 15 Temmuz gününe Ankara pavyonlarında girmişti!" diyerek çelişkilerin devam ettiğini ifade etti.

104 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞ

Öte yandan 2018'de Nevşehir'de "suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak, yağma, tefecilik, uyuşturucu ticareti" suçlamalarıyla yargılanan 3'ü tutuklu 38 sanıktan 35'ine 4 yıl ile 201 yıl arasında hapis cezaları verilmişti. Metin Kolca da bu kişiler arasındaydı ve 104 yıl hapis cezası almıştı.

BAKANLIKTAN YALANLAMA

AA'nın aktardığına göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynakları da, Metin Kolca’nın 15 Temmuz gazisi olmadığını doğrulayıp Bakanlıkta Kolca ile ilgili böyle bir kaydın bulunmadığını bildirdi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





