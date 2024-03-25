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Sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı! Eski sevgilisine özenmiş: 'Ortamları hoşuma gitti'

25.03.2024 12:59
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Adana’da Betül Sayıcı’nın (37) sahte avukat kimliği ve cübbesiyle kendisini avukat olarak tanıttığı kişileri dolandırdığı belirlendi. Tutuklanan Sayıcı’nın, eski avukat sevgilisine özendiği ortaya çıktı. Sayıcı ifadesinde, “Bir süre yanında yardımcılığını yaptım. Bu dönemde avukatlığa özeniyordum. Avukatların ortamına girmek hoşuma gitti. Dolandırıcılık yapmadım. Sadece kişisel borçlarım vardı, hepsini ödeyecektim” dedi. Sayıcı'nın 4 kişiyi 3 milyon TL dolandırdığı belirlendi. İşte detaylar...

Sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı! Eski sevgilisine özenmiş: 'Ortamları hoşuma gitti'

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Adliyesi’nde başka bir avukat adına düzenlenmiş sahte kimlikle kendisini avukat olarak tanıttığı kişileri dolandırmaya çalıştığı bilgisi üzerine Betül Sayıcı hakkında soruşturma başlattı. Sayıcı’nın, avukat cübbesiyle adliye ve mahkeme salonları ile baro lokalinde fotoğraf çektirip, sosyal medya hesaplarından paylaştığı tespit edildi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hakkında yakalama kararı çıkarılan Sayıcı’yı, adliyedeki avukat lokalinde otururken yakaladı. Şüpheli Sayıcı gözaltına alınırken, Sarıçam ilçesindeki evinde yapılan aramada ise sahte avukat kimliği, Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait kurum kimliği, avukat cübbesi ve ruhsatsız tabanca ile dolandırıcılık eylemlerinde kullandığı çok sayıda adli evrak ele geçirdi.

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4 KİŞİYİ 3 MİLYON LİRA DOLANDIRDI

Emniyete götürülen Sayıcı’nın, kendini kamu ve icra avukatı olarak tanıtıp, DSİ’ye ait arazileri 49 yıllığına kiralama ve icralık araçları ucuz yolla satın alma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Sayıcı’nın polisin tespitine göre 4 mağduru yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığı belirtildi. Öte yandan şüphelinin, güvenini kazandığı kişilere kıyafet, takı ve ziynet eşyası aldırdığı iddia edildi.

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'ESKİ SEVGİLİME ÖZENDİM'

Sayıcı ifadesinde, eski sevgilisinin avukat olduğunu öne sürerek, “Bir süre yanında yardımcılığını yaptım. Bu dönemde avukatlığa özeniyordum. Avukatların ortamına girmek hoşuma gitti. Dolandırıcılık yapmadım. Sadece kişisel borçlarım vardı, hepsini ödeyecektim” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi’, ‘özel işaret ve kıyafetlerin usulsüz kullanılması’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından adliyeye sevk edilen Betül Sayıcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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7 DOLANDIRICILIK KAYDI ÇIKTI

Betül Sayıcı’nın, Adana’nın yanı sıra farklı kentlerde de aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Lise mezunu olan ve hukuk fakültesini 3’üncü sınıftan terk ettiğini ileri süren Sayıcı’nın 7 ayrı dolandırıcılık suçundan kaydının olduğu bildirildi. Sayıcı’nın uzun yıllar dolandırıcılık yaptığı iddiası üzerine polis mağdurlara yönelik araştırmasını sürdürüyor. Olayın ortaya çıkmasının ardından başka kentlerden yaşayan mağdurların sahte avukat hakkında şikayetçi olduğu bildirildi.

GERÇEK AVUKATLAR POLİSE TEPKİ GÖSTERMİŞ

Betül Sayıcı'ya Adana Adliyesi'nde gözaltı işlemi yapan polislere, gerçek avukatların, "Meslektaşımızı bu şekilde gözaltına alamazsınız?" diye tepki gösterdiği de ortaya çıktı. Meslektaş dayanışmasıyla Sayıcı'ya sahip çıkmaya çalışan gerçek avukatların polisler tarafından güçlükle ikna edildiği de kaydedildi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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dolandırıcılık Avukat Adana
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