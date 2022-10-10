'Sahte Barbie' olarak biliniyordu! Model Abigail White futbolcu sevgilisini öldürdü

'Sahte Barbie' olarak adlandırılan yetişkin model Abigail White, futbolcu erkek arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti. Mahkemeye çıkacağı bildirilen White'ın cinayet suçundan ceza alması bekleniyor.

The Mirror'da yer verilen habere göre, sevgilisi Bradley Lewis'in temmuz ayında cinayete kurban gittiğini kabul eden 24 yaşındaki Abigail White, Bristol Crown Court'ta başlayacak davasıyla dört çocuk babası Lewis'i öldürmekle suçlanıyor.

Öte yandan Mitzee Lewis takma adıyla internette paylaşım yapan White'ın Instagram ve Twitter profillerinde de çok sayıda yarı çıplak fotoğrafı bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

22 yaşındaki Bradley Lewis, mart ayında Kingswood şehrindeki evinde göğsünden ölümcül bir bıçak yarası almıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralı Lewis, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetmişti.

Model Abigail White, futbolcu sevgilisini öldürdüğünü itiraf etmişti.

Öte yandan Hanham Athletic Futbol Kulübü (HAFC) yaptığı açıklamada, yedek oyuncusuna saygı duruşunda bulunmuştu. Kulüpten yapılan açıklamada, "HAFC, yedek takım oyuncularımızdan biri olan Bradley Lewis'in dün vefat ettiğini bildirmekten büyük üzüntü duydu." ifadelerine yer verilmişti.

