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Sahte cinsel gücü arttırıcı ilaç satıp bakın ne aldılar! 55 gözaltı

13.09.2022 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul ve Zonguldak’ta sahte cinsel gücü artırıcı ilaç üretenlere yönelik operasyon düzenlendi, Operasyonlarda 55 şüpheli yakalandı ve 500 kutu cinsel gücü arttırıcı ilaç ile 239 bin TL nakit para ele geçirildi. Suçtan elde edilen paralarla alınanlar ise akıllara durgunluk verdi. O paralarla alındığı ortaya çıkan çiftlikte kızıl geyik, nando deve kuşu ve alpakanın da yer aldığı 15 hayvan bulundu. Çiftliğe ve hayvanlara el konulacağı öğrenildi.

Sahte cinsel gücü arttırıcı ilaç satıp bakın ne aldılar! 55 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından sahte cinsel gücü arttırıcı ilaç üretenlere yönelik çalışma yaptı. Yürütülen soruşturma kapsamında, 72 şüpheli hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Yönetmek", "Örgütlü Olarak Nitelikli Dolandırıcılık"," Suç Gelirlerinin Aklanması" ve "Kişilerin Hayatına ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaçları Tedarik Etmek veya Satmak ya da Bulundurmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

İKİ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul il genelinde 20, Zonguldak'ta 1 adres olmak üzere toplam 21 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 3 ruhsatsız tabanca, 53 cep telefonu, 6 tablet, 27 masaüstü bilgisayar, 4 dizüstü bilgisayar, 13 hard disk, 4 flash bellek, 7 açık hat, 1 ilaç basma makinesi, 1 ilaç kurutma makinası, 500 kutu cinsel gücü arttırıcı ilaç, 239 bin lira nakit para ve 60 gram altın ele geçirildi.

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PARALARLA ÇİFTLİK ALMIŞLAR

Suçtan elde edilen paralarla alındığı tespit edilen çiftlikte yapılan aramada ise 2 kızıl geyik, 1 ala geyik, 2 avrupa muflon (yaban koyunu), 1 ceylan, 1 erkek tavus kuşu, 2 emu deve kuşu, 1 nando deve kuşu, 1 siyah kuğu, 2 alpaka, 2 cüce keçi bulundu. Suçtan elde edilen çiftliğe ve hayvanlara resen el konulacağı da bildirildi.

55 GÖZALTI

Operasyonlarda 55 şüpheli gözaltına alındı. 17 şüphelinin yakalama çalışmaları ise devam ediyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Zonguldak Çiftlik Cinsellik sahte ilaç
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