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Sahte doktor skandalında yeni gelişme! Ayşe Özkiraz hakkındaki iddianame kabul edildi... İşte istenen cezalar

22.12.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin konuştuğu sahte doktor skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Tekirdağ, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sahte doktor Ayşe Özkiraz hakkındaki iddianame kabul edildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan Ayşe Özkiraz için 1 yıldan 13 yıla kadar hapis talep edildi. İşte haberin detayları...

Sahte doktor skandalında yeni gelişme! Ayşe Özkiraz hakkındaki iddianame kabul edildi... İşte istenen cezalar

Tekirdağ'da, "sahte doktor" soruşturmasında tutuklanan Ayşe Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Özkiraz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sahte doktor skandalında yeni detaylar! Sahte doktor skandalında yeni detaylar!

Özkiraz'ın, "Resmi ve özel belgede sahtecilik" ile yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen "1219 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılanmasının talep edildiği iddianame, Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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Özkiraz için "1219 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, "özel belgede sahtecilik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis talep edildi.

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OLAY

Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan zanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuş, yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım'da tutuklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatmış ve müfettiş atamıştı. (AA)

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Doktor

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