HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sahte Facebook kadın profiliyle... 4 yıldır çözülemeyen cinayette korkunç iddialar

Sahte Facebook kadın profiliyle... 4 yıldır çözülemeyen cinayette korkunç iddialar

17.02.2022 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 yıldır çözülemeyen cinayetle ilgili olarak korkunç iddialar ortaya atıldı. Muğla’nın Fethiye ilçesinde kaybolmasının ardından 15 ay sonra Dalaman ilçesindeki bir ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Burhan Aykurt’un ölümüyle alakalı 1 kişi tutuklanırken 1 kişi de gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheli, kendisini Aykurt’a sahte Facebook kadın profili üzerinden tanıtarak ormanlık alana çektiğini, öz amcası ve yanındakilerin de organ ticareti için öldürdüğünü söyledi. İddia araştırılıyor.

Sahte Facebook kadın profiliyle... 4 yıldır çözülemeyen cinayette korkunç iddialar

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 2018 yılında ‘İzmir’e gideceğim’ diye evden ayrılan Burhan Aykurt’tan haber alınamamıştı. Dalaman’ın Kavacık Mahallesi’nde Şubat 2020 tarihinde ormanlık alanda bir çoban, erkek cesedi görmesi üzerine jandarma ekiplerine haber vermiş, yapılan incelemede cesedin üzerinde yaklaşık 15 aydır aranan Burhan Aykurt’a ait olduğu belirlenen kimlik bulunmuştu. Ceset cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

ÖZEL EKİP TARAFINDAN ÇOK YÖNLÜ FİZİKİ VE TEKNİK ÇALIŞMALAR

Ceset üzerinde Adli Tıp Kurumunca yapılan incelemede Burhan Aykurt’un ölümünün ‘ateşli silah’ ile yaralanmasına bağlı kafatası kırıkları ile birlikte kafa içi travmatik değişimler sonucu meydana geldiği ortala çıkması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince tahkikata başlandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından oluşturulan özel ekip, faili meçhul olayın aydınlatılması için çok yönlü yapılan fiziki ve teknik çalışmalar neticesinde; olayın şüphelisinin M.Y.İ. olduğu tespit edildi.

ORGAN TİCARETİ ŞÜPHESİ

Cinayet Büro ekipleri tarafından M.Y.İ. Dalaman ilçesinde gözaltına alındı. Alınan ifadesinde çelişkili cevaplar vermesi üzerine itirafta bulunmak istediğini belirtti.

Şüpheli, o dönemde kendisini Burhan Aykurt’a sahte Facebook kadın profili üzerinden tanıtarak cinayetin işlendiği ormanlık alana çektiğini, öz amcası ve yanındaki 3 kişinin Burhan Aykurt’u organ ticareti için öldürmüş olduğunu ileri sürdü.

Şüpheli M.Y.İ’nin ifadesinin ardından amcası Ş.İ. gözaltına alındı. M.Y.İ. ise bugün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Ş.İ’nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (İHA)

Sıla Şentürk cinayetinde yeni detay! Katilin telefonundaki uygunsuz fotoğraflar görülünce...Sıla Şentürk cinayetinde yeni detay! Katilin telefonundaki uygunsuz fotoğraflar görülünce...

thumbs_b_c_6d39e1a2c68cac20076fe3f48fdf1f1a

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorlandı! Polisten isteğiyle pes dedirttiAlkolün etkisiyle ayakta durmakta zorlandı! Polisten isteğiyle pes dedirtti
16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice katledildi! Cinayette tüyler ürperten detay ortaya çıktı16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice katledildi! Cinayette tüyler ürperten detay ortaya çıktı
Erdoğan duyurdu! Elektrik faturalarında yeni düzenlemeErdoğan duyurdu! Elektrik faturalarında yeni düzenleme
Anahtar Kelimeler:
cinayet Muğla Fethiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İkinci el araç fiyatında düşüş için tarih verildi! 1-2 ay içinde...

İkinci el araç fiyatında düşüş için tarih verildi! 1-2 ay içinde...

Ukrayna'dan peş peşe haberler! Köyü vurdular

Ukrayna'dan peş peşe haberler! Köyü vurdular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan su faturası talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan su faturası talimatı

Son dakika: Rusya'dan peş peşe kritik hamle... "Askeri tedbirler uygulamak zorunda kalacağız"

Son dakika: Rusya'dan peş peşe kritik hamle... "Askeri tedbirler uygulamak zorunda kalacağız"

Kilosu 2 bin lira! Arap şeyhlerinden sipariş yağıyor: 12 ay bebek gibi bakıyoruz

Kilosu 2 bin lira! Arap şeyhlerinden sipariş yağıyor: 12 ay bebek gibi bakıyoruz

Sutopu Federasyonu’nun sosyal medya paylaşımı olay oldu

Sutopu Federasyonu’nun sosyal medya paylaşımı olay oldu

İlginizi Çekebilir

Prostat yorumu olay oldu! "İlişkiye..."

Prostat yorumu olay oldu! "İlişkiye..."

Herkesten öğrenemezsiniz: Daha fazla cinsel ilişki için

Herkesten öğrenemezsiniz: Daha fazla cinsel ilişki için

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

"Umurumda değil" demişti! Derin dekoltesiyle şov yaptı

"Umurumda değil" demişti! Derin dekoltesiyle şov yaptı

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.