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Sahte gazeteci kartıyla yolculuk yapmak istedi! Polis suç makinesi olduğunu fark edip yakaladı

20.01.2023 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Havalimanı'nda hareketlerinden şüphelenilen bir kişiye polisler kimlik kontrolü yapmak istedi. Kontrol sırasında sahte gazeteci kartıyla yakalanan kişinin çok sayıda suçtan arandığı ortaya çıktı. Parmak izi incelemesi sonucu gerçek kimliği tespit edilen şüpheli cezaevine gönderildi.

Sahte gazeteci kartıyla yolculuk yapmak istedi! Polis suç makinesi olduğunu fark edip yakaladı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü polis ekipleri, 18 Ocak'ta havalimanına gelen bir kişiden şüphelendi. Kimlik kontrolü yapılmak istenen şüpheli polise, Hacı Doğan adına düzenlenmiş ve "fahri muhabir" olduğunu gösteren "Asayiş Polis Haber Gazetesi Basın Tanıtma Kartı"nı gösterdi.

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ÇOK SAYIDA SABIKA KAYDI ÇIKTI

Karttan şüphelenen polis, parmak izi incelemesinde zanlının gerçek isminin H.D. olduğunu belirledi. Şüphelinin dolandırıcılık, vergi kanununa muhalefet, cezaevinden firar, resmi belgede sahtecilik ve ruhsatsız silah taşıma gibi çok sayıda suçtan arandığı tespit edildi.

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası da bulunan H.D, polisteki işlemlerinin ardından Marmara Cezaevi'ne gönderildi. (AA)

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Gazeteci İstanbul Havalimanı Kimlik kartı

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