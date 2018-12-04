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Sahte Milli Piyango bileti nasıl ayırt edilir? (Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 2019)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2018 11:18 | Son Güncelleme

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi biletleri satışa çıktı. Büyük ikramiyenin 70 milyon lira olarak açıklanan 2019 yılbaşı özel çekilişi biletleri için vatandaşlar, bayiler önünde şimdiden kuyruk oluşturmaya başladı. Fakat her sene rastlanan sahte bilet olayına dikkat etmek gerekir. Özellikle seyyar satıcılardan alınan Milli Piyango biletinin sahte olup olmadığını kontrol etmek gerekir. Peki sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır? İşte konuyla ilgili merak edilenler...

Sahte Milli Piyango bileti nasıl ayırt edilir? (Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 2019)

Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır şu sıralar daha çok merak ediliyor ve araştırılıyor. Çünkü yılın son Milli Piyango çekilişi olan 2019 yılbaşı özel çekilişi biletleri 29 Kasım'dan itibaren satışa çıkarıldı. Büyük ikramiyenin 70 milyon lira olarak açıklanan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için bayilerin önünde şimdiden kuyruklar oluşmaya başladı. Fakat bilet alırken ya sahte bilet almışsam tedirginliği de yaşanıyor. Bu durumda sahte Milli Piyango bileti nasıl ayırt edilir? Sahte piyango bileti nasıl anlaşılır? İşte yetkilerden yapılan sahte biletin ayırt edici özellikleri...

2019 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ

31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek. Milli Piyangonun bu çekiliş kapsamında ödeyeceği toplam ikramiye tutarı 390 milyon 910 bin lira olacak. Tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet 17,5 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, 29 Kasım'dan itibaren piyasaya sürüldü.

Senenin son günü yapılacak çekilişle sahip ya da sahiplerini bulacak 70 milyon liralık büyük ikramiye, 350 bin adet 200 lira, 700 bin adet 100 lira ve 1 milyon 400 bin adet 50 liralık banknotlarla verilebiliyor. Söz konusu ikramiyenin ağırlığı, 1 liralık madeni para olarak hesaplandığında 574 tonu buluyor. Ortalama bir otomobilin ağırlığının bin 100 kilogram olduğu göz önüne alındığında, ikramiye yaklaşık 522 otomobilin ağırlığına denk geliyor.

Yılbaşı özel çekilişinde biletlerin tümünün satılmaması durumunda, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesinin tam bilete çıkması halinde Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi verilmiş olacak.

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MİLLİ PİYANGO BİLETLERİNİN ÖZELLİKLERİ

Biletlerin kağıt dokusunda, yuvarlak içinde Milli Piyango amblemli fligran bulunuyor ve gün ışığına tutulduğunda görülüyor. Kağıdın her tarafına homojen olarak dağılmış ve sadece mor ışık (ultraviyole) altında görülebilen, uzunluğu en az 3 milimetre olan, parlayan ve kesin çizgiler şeklinde mavi ve sarı renkli görünmez elyaf da yer alıyor.

Kompozisyon bölümünün üst ve alt bölümünde bulunan mini ''Milli Piyango'' yazısı, renkli fotokopi çekildiğinde dağılma özelliğine sahip. Biletin tarih ve bedelinin yazıldığı bölümdeki ince çizgiler fotokopi çekildiğinde dağılıyor ve netliğini kaybediyor.

SAHTE PİYANGO BİLETİ NASIL ANLAŞILIR?

  1. Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.
  2. Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.
  3. Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.
  4. Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.
  5. Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.

2019 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİNE İLGİ BÜYÜK

Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık 2018 gecesi yapılacak 2019 yılbaşı özel çekilişi için biletler satışa çıktı. Büyük ikramiyenin hayalini kuran binlerce insan, çeşitli vilayetlerde bayilerin önünde kuyruk oluşturdu. Milli Piyango diyince akla ilk gelen isim olan Nimet Abla bayiinin önünden soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, sıranın kendilerine gelmesi heyecanla beklediler.

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70 MİLYON LİRANIN AYLIK FAİZİ 920 BİN LİRA!

Büyük ikramiyeyle 35 bin 897 adet 10 gramlık 22 ayar bilezik, 51 bin 813 adet Cumhuriyet altını, 103 bin 627 adet yarım ve 207 bin 100 adet çeyrek altın alınabilir.

Bu parayla 18 Ferrari otomobil, 1 özel jet, 7 lüks yat ya da 10 bin üst model akıllı telefon sahibi olunabilir.

Söz konusu parayla 300 bin lira değerinde 233, 500 bin lira değerinde 140 daire ya da 3 milyon lira değerinde 23 lüks villa satın alınabilir.

İkramiye bankaya yatırıldığında, ortalama gecelik 24 bin lira, aylık 920 bin lira faiz getirisi elde edilebilir.

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