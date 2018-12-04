Sahte Milli Piyango bileti nasıl ayırt edilir? (Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 2019)

Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır şu sıralar daha çok merak ediliyor ve araştırılıyor. Çünkü yılın son Milli Piyango çekilişi olan 2019 yılbaşı özel çekilişi biletleri 29 Kasım'dan itibaren satışa çıkarıldı. Büyük ikramiyenin 70 milyon lira olarak açıklanan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için bayilerin önünde şimdiden kuyruklar oluşmaya başladı. Fakat bilet alırken ya sahte bilet almışsam tedirginliği de yaşanıyor. Bu durumda sahte Milli Piyango bileti nasıl ayırt edilir? Sahte piyango bileti nasıl anlaşılır? İşte yetkilerden yapılan sahte biletin ayırt edici özellikleri... 2019 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ 31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek. Milli Piyangonun bu çekiliş kapsamında ödeyeceği toplam ikramiye tutarı 390 milyon 910 bin lira olacak. Tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet 17,5 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, 29 Kasım'dan itibaren piyasaya sürüldü.

Senenin son günü yapılacak çekilişle sahip ya da sahiplerini bulacak 70 milyon liralık büyük ikramiye, 350 bin adet 200 lira, 700 bin adet 100 lira ve 1 milyon 400 bin adet 50 liralık banknotlarla verilebiliyor. Söz konusu ikramiyenin ağırlığı, 1 liralık madeni para olarak hesaplandığında 574 tonu buluyor. Ortalama bir otomobilin ağırlığının bin 100 kilogram olduğu göz önüne alındığında, ikramiye yaklaşık 522 otomobilin ağırlığına denk geliyor. Yılbaşı özel çekilişinde biletlerin tümünün satılmaması durumunda, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesinin tam bilete çıkması halinde Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi verilmiş olacak. MİLLİ PİYANGO BİLETLERİNİN ÖZELLİKLERİ Biletlerin kağıt dokusunda, yuvarlak içinde Milli Piyango amblemli fligran bulunuyor ve gün ışığına tutulduğunda görülüyor. Kağıdın her tarafına homojen olarak dağılmış ve sadece mor ışık (ultraviyole) altında görülebilen, uzunluğu en az 3 milimetre olan, parlayan ve kesin çizgiler şeklinde mavi ve sarı renkli görünmez elyaf da yer alıyor.