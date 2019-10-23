HABER

Sahte para operasyonu 2 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 16:33 | Son Güncelleme

Konya'nın Beyşehir ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında ise 11 bin 600 lira sahte par ele geçirildi.
Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde aldıkları ihbar üzerine düzenledikleri operasyonla kent merkezi girişinde 06 BIE 005 plakalı otomobili durdurdu. Otomobildeki Murat C. ve Mustafa A. gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında ise 116 adet sahte 100 lira banknot ele geçirildi. 2 kişi yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

PARTNER Gizemini kimse çözemedi! ABD onu yerin yüzlerce metre altında saklıyor Gizemini kimse çözemedi! ABD onu yerin yüzlerce metre altında saklıyor
Şırnak’ta şehitler için yapılan anıt açıldıŞırnak’ta şehitler için yapılan anıt açıldı
Şırnak'ta şehit 5 güvenlik korucusu için anıtŞırnak'ta şehit 5 güvenlik korucusu için anıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Ünlü rapçi 30 kadınla denize açıldı

Ünlü rapçi 30 kadınla denize açıldı

EPDK’dan doğal gaz sektörüne yönelik önemli kararlar

EPDK’dan doğal gaz sektörüne yönelik önemli kararlar

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yıkım kavgası!

İBB devralmıştı! Otogar karıştı: Kimse haber vermedi

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yıkım kavgası!

İBB devralmıştı! Otogar karıştı: Kimse haber vermedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek

Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek

Kalın'dan '150 saat' açıklaması

Kalın'dan '29 Ekim' sorusuna yanıt! Tarih bilerek mi seçildi?

Malatya'da HDP Hekimhan İlçe Başkanı Muharrem Özbey gözaltına alındı

HDP'li başkan gözaltına alındı

Resulayn’da teröristlerin açtığı tünelleri kapatılıyor

Teröristlerin açtığı tünelleri böyle kapatılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.