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Sahte sipariş verip kuryeye kurşun yağdırdılar

28.10.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahte siparişle kuryeye pusu kuran bir grup, kuryeye kurşun yağdırdı. Ağır darbeler alan kurye, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sahte sipariş verip kuryeye kurşun yağdırdılar

Olay, gece yarısı İkiçeşmelik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden kurye işinde çalışan S.D. ile husumeti olan bir kişi, husumetlisini vurmak için plan yapıp yemek sipariş verdi. Kalabalık olduğu belirtilen grup, ağaç arkalarına saklanarak kuryenin gelmesini bekledi.

TAŞ, SOPA VE SİLAHLA SALDIRDILAR

Yemek siparişi getirdiğini zanneden S.D., bir anda kalabalık grubun taş, sopa ve silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan 8 mermi çıkmasına rağmen hiçbirisi kurye S.D.'ye isabet etmedi fakat aldığı sopa ve taş darbeleriyle yere yığılan S.D., olay yerine çağrılan ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı. S.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası silahlı saldırı
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