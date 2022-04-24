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SAHUR VAKTİ 24 Nisan 2022! Sahur saat kaçta? Ezan ne zaman okunacak? İstanbul, Ankara, İzmir sahur saatleri!

24.04.2022 01:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahur vakti, 24 Nisan 2022 Pazar günü imsak vaktine saatler kala vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ramazan ayı başlamadan; İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il 2022 Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlamıştı. Peki 24 Nisan 2022 Pazar günü sahur saat kaçta? Ezan ne zaman okunacak? İşte 24 Nisan 2022 Pazar İstanbul, Ankara, İzmir sahur saatleri...

SAHUR VAKTİ 24 Nisan 2022! Sahur saat kaçta? Ezan ne zaman okunacak? İstanbul, Ankara, İzmir sahur saatleri!

Sahur vakti, 24 Nisan 2022 Pazar günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 Ramazan İmsakiyesinde İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 il için sahur ve imsak vakitlerini yayımlamıştı. Ramazan ayı devam ederken 24 Nisan 2022 Pazar gününün sahur saati de, oruç tutmayı düşünen kişiler tarafından merak konusu oldu. Peki 24 Nisan Pazar günü sahur saat kaçta? Ezan ne zaman okunacak? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Ramazan imsakiyesi ve İstanbul, Ankara İzmir sahur saatleri haberimizde...

SAHUR SAAT KAÇTA? 24 NİSAN 2022 PAZAR

24 Nisan Pazar günü sahur vakti şöyle olacak:

İstanbul: 04:30

Ankara: 04:18

İzmir: 04:47

İL İL İMSAKİYE SAATLERİ

İl il Ramazan imsakiyesi için tıklayınız:

ramaza

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Ramazan ayı hakkında sıkça sorulan sorular için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.mynet.com/ramazan/sikca-sorulan-sorular

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Anahtar Kelimeler:
Oruç Ramazan
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