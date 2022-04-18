Sahur yapmadan oruç tutulur mu? Sahursuz oruç tutulur mu? Sahurda yemek yemeden oruç tutulur mu?

Sahursuz oruç tutulur mu sorusu gündemde geniş bir yer tutuyor. Ramazan dolayısıyla oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşların cevabını en çok merak ettiği sorulardan biri de sahur yapmadan oruç tutulur mu? sorusu oldu. Konu hakkında detaylı bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'na başvurabilirler. Bizde aynı zamanda merak ettiğiniz sahursuz oruç tutulur mu sorusunun yanıtını vermeye çalışacağız. İşte, merak edilen soruların yanıtı...

SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?

Sahura kalkamamak oruç tutmamak için mazeret değildir. Sahura kalkamayan sabahleyin oruca niyetlenip oruca devam etmelidir. Ancak uzmanlar, sahursuz orucun sağlıksızlığına dikkat çekiyor.

SAHUR YEMEĞİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.

