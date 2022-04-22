Sahurda 2 tane yumurta yemenin vücuda inanılmaz etkileri

Yumurta içerisindeki değerli vitaminler ve mineraller nedeniyle oldukça sağlıklı besinler arasında yer alıyor. Yumurta vücudu en tok tutan besinler arasında yer alıyor. Bu sebeple özellikle diyet listelerinin ve Ramazan sofralarının vazgeçilmezi oluyor. Uzmanlar sahurda 2 adet yumurta yemenin vücuda inanılmaz derecede faydaları olduğunu belirtiyorlar. Yumurtanın tam faydalarını almak için çok ya da az pişirilmemesi orta düzey pişirilmesini tavsiye ediliyor.
Sinir hücrelerini güçlendirerek beyinin fonksiyonel işlevselliğini artırır. Beyin hücrelerinin yenilenmesini destekleyerek hafızayı güçlendirir.
Stres, depresyon ve yorgunluk hallerini ortadan kaldırır. Vücudun daha enerjik ve dinç olmasını sağlar.
İçerdiği lutein maddesi gözün görme oranını artırır. Düzenli yumurta tüketimi göz sağlığını güçlendirir. Görme sorunu olan kişilerin her gün tüketmesi uzmanlar tarafından önerilir.
Vücudun D vitamini emilimini artırır. Bununla beraber kas ve kemik sisteminin gelişmesini sağlayan kalsiyum bakımından da zengindir. Oruç süresinde vücudun ağrı sistemini azaltır. Uzun süreli aşınmayan vitamin eksikliklerini ortadan kaldırır.
B vitamini kompleksi bakımından zengin olan yumurta özellikle saç köklerini güçlendirir. Deri sağlığını yeniler.
Yıl boyu tüketilen besinler karaciğerin yorulmasına ve yağlanmasına neden olur. Yağlanan karaciğer, vücutta toksin birikimine yol açar. Ancak yumurta fosfolipit içeren madde sayesinde bu durumun oluşmasını önler. Karaciğerin kendini yenilemesine yardımcı olur.
Kötü kolesterol barındırmayan yumurta kalp ve damar hastalıkların yaşanmasının önüne geçer. Ayrıca vücudun kolesterol seviyesini azaltır.
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