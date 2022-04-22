Sahurda 2 tane yumurta yemenin vücuda inanılmaz etkileri

Yumurta içerisindeki değerli vitaminler ve mineraller nedeniyle oldukça sağlıklı besinler arasında yer alıyor. Yumurta vücudu en tok tutan besinler arasında yer alıyor. Bu sebeple özellikle diyet listelerinin ve Ramazan sofralarının vazgeçilmezi oluyor. Uzmanlar sahurda 2 adet yumurta yemenin vücuda inanılmaz derecede faydaları olduğunu belirtiyorlar. Yumurtanın tam faydalarını almak için çok ya da az pişirilmemesi orta düzey pişirilmesini tavsiye ediliyor.

SAHURDA 2 ADET YUMURTA YEMENİN FAYDALARI