Şair ve yazar Ziya Osman Saba vefatının 62. yılında şiirleriyle anıldı

"Saba, İstanbul şairidir. Eyüp Sultan, Üsküdar, Fatih, minareler, camiler, medreseler, şadırvanlardan yani bizim değerlerimizden ve tarihimizden bahseder. Şiirlerinde İstanbul’u resmetmiş, tablolar halinde anlatmış ve canlı bir şekilde gelecek nesillere aktarılmasını sağlamıştır."

Yardım, genç şairlerin Saba gibi kıymetli şairleri örnek alması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

Saba'nın İstanbul'da ve çok sevdiği Babıali’de yad edilmesinin önemli olduğunun altını çizen Yardım, "İstanbul Şairi Ziya Osman Saba, eve, aileye, çocuklara değer veren, ölümü sevdiren, ahireti sevdiren, değerlerimizi öne çıkaran seçkin bir şair ve yazardır." dedi.

Etkinlikte ayrıca Saba'nın "İstanbul", "Misakımilli Sokağı No.37", "Her Akşamki Yolumda", "Sebil ve Güvercinler", "Beyaz Ev", "Ahret" ve "Artık Yaşamak İçin" şiirleri okundu.

Yazar Mehmet Nuri Yardım'ın yönettiği toplantıya katılan şair ve yazar Halil Gökkaya, Filiz Çırpıcı, Harun Yöndem, Yusuf Dursun, Yusuf Bilge ile edebiyatçı Muhsin Karabay, Saba'nın hayatını ve kişiliğini anlattı.

- Ziya Osman Saba kimdir?

İstanbul'da 30 Mart 1910'da dünyaya gelen Saba, yatılı olarak başladığı Galatasaray Lisesi'nden 1931 yılında, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden ise 1936'da mezun oldu.

Lise yıllarında şiir yazmaya başlayan şairin ilk şiiri 1927'de Servet-i Fünun dergisinde yayımlandı.

Lise arkadaşları Yaşar Nabi, Sabri Esat, Cevdet Kudret, Vasfi Mahir, Muammer Lütfi ve Kenan Hulusi ile birlikte 1928'de "Yedi Meşale" isimli ortak kitap hazırladı.

Daha sonra "Sebil ve Güvercinler", "Geçen Zaman" ve hikaye kitabı "Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi" okuyucuyla buluşan şair, Goncourt Kardeşler'den roman çevirileri de yaptı.

Saba, çoğunu hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerinde Batı nazım biçimlerini kullandı ama içerikte yerli ve milli anlayışa bağlı kaldı.

Kadıköy'deki evinde 29 Ocak 1957'de kalp krizinden vefat eden ve 31 Ocak'ta Eyüpsultan'daki aile mezarlığında toprağa verilen Saba'nın "Nefes Almak" şiir kitabı ile "Değişen İstanbul" hikaye kitabı vefatından sonra basıldı.

Kendine özgü bir üslubu, farklı, lirik, özgün ve naif kişiliğiyle hatırlanan Ziya Osman Saba, şiir, hikaye ve denemelerinde İstanbul sevgisini, unutulan değerleri hatırlatan bir edebiyatçı olarak zihinlerde yer buldu.

