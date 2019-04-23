Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Adapazarı Belediyesinin iş birliğiyle düzenlenen Sakarya 14. Uluslararası Halk Oyunları Festivali'nde dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrenciler yöresel kıyafetleriyle halk oyunlarını sergiledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen festivalin final programında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Yorulmaz, 8 ilden gelen misafir çocukların 5 gün boyunca kent merkezi ve ilçelerde çeşitli gösteriler gerçekleştirdiğini söyledi.

Çark Caddesinde düzenlenen yürüyüşte caddeye renk kattıklarını dile getiren Yorulmaz, "Bizim sevincimize ortak oldular. Böylece 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını daha büyük coşkuyla kutladık. Bu çocukların her biri Bosna'dan, Sancak'tan, Kosova'dan, Makedonya'dan, Moldova'dan, Azerbaycan'dan geldiler. Bu ülkeler bizim doğal iklimimiz, gönül coğrafyamızdır. Yüz yıl önce onların yaşadığı topraklarda dedelerimiz Balkanlardan ve Kafkasya'dan Anadolu'ya göç etmek zorunda kalmışlardır. Sakarya'da her biri bir ailede kalıyor ve buluşmaları birbirinden uzak kalmış akrabaların yakınlaşması gibi olmuştur. Bunu geçmiş yıllardaki mektuplaşmalarından, haberleşmelerinden biliyoruz. Hatta ayrılırken birbirlerinden sarılmalarından gözyaşı dökmelerinden anlıyoruz." diye konuştu.