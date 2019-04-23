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Sakarya 14. Uluslararası Halk Oyunları Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 22:58 | Son Güncelleme

Festival kapsamında, dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrenciler yöresel kıyafetleriyle halk oyunları gösterileri sundu

Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Adapazarı Belediyesinin iş birliğiyle düzenlenen Sakarya 14. Uluslararası Halk Oyunları Festivali'nde dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrenciler yöresel kıyafetleriyle halk oyunlarını sergiledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen festivalin final programında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Yorulmaz, 8 ilden gelen misafir çocukların 5 gün boyunca kent merkezi ve ilçelerde çeşitli gösteriler gerçekleştirdiğini söyledi.

Çark Caddesinde düzenlenen yürüyüşte caddeye renk kattıklarını dile getiren Yorulmaz, "Bizim sevincimize ortak oldular. Böylece 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını daha büyük coşkuyla kutladık. Bu çocukların her biri Bosna'dan, Sancak'tan, Kosova'dan, Makedonya'dan, Moldova'dan, Azerbaycan'dan geldiler. Bu ülkeler bizim doğal iklimimiz, gönül coğrafyamızdır. Yüz yıl önce onların yaşadığı topraklarda dedelerimiz Balkanlardan ve Kafkasya'dan Anadolu'ya göç etmek zorunda kalmışlardır. Sakarya'da her biri bir ailede kalıyor ve buluşmaları birbirinden uzak kalmış akrabaların yakınlaşması gibi olmuştur. Bunu geçmiş yıllardaki mektuplaşmalarından, haberleşmelerinden biliyoruz. Hatta ayrılırken birbirlerinden sarılmalarından gözyaşı dökmelerinden anlıyoruz." diye konuştu.

Gelecek yıllarda festivali daha geniş kapsamlı kutlamak istediklerini ifade eden Yorulmaz, her yıl 20-25 ülkeden gelecek misafirleri ağırlayacak organizasyon tecrübelerinin bulunduğunu aktardı.

Konuşmanın ardından Azerbaycan, Arnavutluk, Makedonya, Bosna Hersek, Sırbistan, Rusya, Gagauzya ve Kosova'nın yanı sıra Ankara ve Hatay'dan gelen öğrencilerin yöresel kıyafetleriyle sunduğu gösteri beğeni topladı.

Renkli kıyafetleriyle sahnede halk oyunlarını sergileyen çocuklar, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Gösterilerin ardından Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve Yorulmaz katılımcı ülkelerin temsilcilerine plaket takdim etti.

Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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