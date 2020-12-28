HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sakarya'da devrilen soba ahşap evi yaktı, yaşlı çift öldü

Sakarya'da devrilen soba ahşap evi yaktı, yaşlı çift öldü

28.12.2020 22:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sakarya'da devrilen soba ahşap evi yaktı, yaşlı çift öldü

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, 2 katlı ahşap evde sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında Mehmet Şervan (81) ve eşi Havva Şervan (80) yaşamını yitirdi.

Yangın, akşam saatlerinde, Geyve ilçesi Eşme Mahallesi’nde Şervan çiftinin yaşadığı 2 katlı ahşap evde sobanın devrilmesi sonucu çıktı. Evden yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞLI ÇİFT YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. İçeri giren ekipler, Mehmet Şervan ve Havva Şervan çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Çiftin cenazeleri evden çıkarıldı.

Olay yerine gelen Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya çalışmaları takip etti. Çiftin cenazesi Geyve Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. (DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil'den üzücü haber Seren Serengil'den üzücü haber
Sağlık personelini taşıyan araç şarampole devrildiSağlık personelini taşıyan araç şarampole devrildi
24 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!24 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

En Çok Okunan Haberler

2021 AGİ ne kadar oldu?

2021 AGİ ne kadar oldu?

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş aşı açıklaması

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Diğer Haberler

Kahreden haber! Sağlık personelini taşıyan araç şarampole devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

Sağlık personelini taşıyan araç şarampole devrildi

Gaziantep'te yılbaşında piyasaya sürülmek istenen 200 şişe sahte içki ele geçirildi

Piyasaya sürülmek istenen 200 şişe sahte içki ele geçirildi

Gelecek Partisi'nde deprem! Sakarya İl Başkanı Ender Serbes ve yönetimi istifa etti

Gelecek Partisi'nde deprem! İl Başkanı ve yönetimi istifa etti

İtalya'da son 24 saatte 445 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte 445 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Aydın'da çok acı olay! 13 yaşındaki Elif 7'inci kattan merdiven boşluğuna düştü

Sesi duyanlar ekipleri aradı! 13 yaşındaki Elif'in feci ölümü

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.