HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sakarya'da elinde bıçakla yarı çıplak caddeye çıktı! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Sakarya'da elinde bıçakla yarı çıplak caddeye çıktı! Kimse ne olduğunu anlayamadı

01.03.2023 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da bir kişi elinde bıçakla cadde ortasına çıktı. Daha sonra üstünü çıkaran ve yarı çıplak şekilde iç çamaşırları ile çevresine küfür eden kişiye kimse müdahale edemedi. Olay yerine sevk edilen ekipler, şahsı etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

Sakarya'da elinde bıçakla yarı çıplak caddeye çıktı! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Olay, Sakarya Adapazarı'nda meydana geldi. Yarı çıplak caddeye çıkan ve elindeki bıçağı vücuduna dayayan şahıs, küfür ve hakaretler savurdu. Kimsenin ne olduğunu anlayamadığı olay anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

3

ELİNDE BIÇAKLA CADDEYE ÇIKTI, DAHA SONRA ÜSTÜNÜ ÇIKARDI

Adapazarı ilçesi Karaağaç Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi elindeki bıçakla caddenin ortasına çıktı. Daha sonrasında üstünü çıkaran ve yarı çıplak şekilde iç çamaşırları ile çevresine küfür ve hakaret savuran şahsa vatandaşlar müdahale edemedi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şahıs, bu esnada elindeki bıçağı vücuduna dayayarak dakikalarca çevresine hakaretler savurdu. Adrese ulaşan polis ekiplerince müdahale edilen şahıs, etkisiz hale getirildi. Daha sonrasında polis otosuna bindirilen şahıs karakola götürüldü.

4

Konuya ilişkin inceleme başlatılırken kimsenin ne olduğunu anlayamadığı o anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracın önünü kesip 1 kişiyi kaçırmışlardı! Gerçek ortaya çıktıAracın önünü kesip 1 kişiyi kaçırmışlardı! Gerçek ortaya çıktı
Erdoğan Elbistan'da... O pankart dikkat çekti!Erdoğan Elbistan'da... O pankart dikkat çekti!
Tarih netleşti! Gözler o güne çevrildiTarih netleşti! Gözler o güne çevrildi
Anahtar Kelimeler:
Sakarya

En Çok Okunan Haberler

EYT, Erdoğan'ın imzasına sunuldu!

EYT, Erdoğan'ın imzasına sunuldu!

Icardi, eşi Wanda Nara'nın üstü çıplak fotoğrafını paylaştı!

Icardi, eşi Wanda Nara'nın üstü çıplak fotoğrafını paylaştı!

Erdoğan seçim tarihini açıkladı

Erdoğan seçim tarihini açıkladı

'Yüksek seviyede bir seferberlik başlatıyoruz' İmamoğlu açıkladı!

'Yüksek seviyede bir seferberlik başlatıyoruz' İmamoğlu açıkladı!

'Haritalar sınırda olduğumuzu gösteriyor" İşte son tahminler

'Haritalar sınırda olduğumuzu gösteriyor" İşte son tahminler

Böyle devam ederse çok büyük bir sorun olacak

Böyle devam ederse çok büyük bir sorun olacak

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.