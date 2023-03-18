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  4. Sakarya'da feci kaza! Tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya'da feci kaza! Tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 2 yaralı

18.03.2023 02:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 karayolunda minibüs, konteyner taşıyan tıra ok gibi saplandı. Minibüsün kağıt gibi ezildiği kazada sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Sakarya'da feci kaza! Tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya'da konteyner yüklü tıra arkadan çarpan minibüs sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erol Tozan (47) yönetimindeki minibüs, D-100 kara yolu Bekirpaşa mevkisindeki ışıklı kavşakta manevra yapan M.E.E. (22) idaresindeki konteyner yüklü tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüs tırın altında sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Tozan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Sağlık ekipleri aynı araçta yaralanan İ.Ş. (48) ile M.Ü'yü (48) Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan tır sürücüsü M.E.E'nin deprem bölgesine konteyner götürmek için yola çıktığı öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sakarya

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