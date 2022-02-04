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  4. Sakarya'da ilginç olay! Haber alınamayan yaşlı adam için seferber oldular ama... "Uyuyakalmışım"

Sakarya'da ilginç olay! Haber alınamayan yaşlı adam için seferber oldular ama... "Uyuyakalmışım"

04.02.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günün en ilginç haberlerinden biri Sakarya'dan geldi. Adapazarı'nda yaşayan ve telefonlara cevap vermeyen, evin kapısını açmayan yaşlı adam için endişelenen yakınları ekiplere haber verdi. Eve balkondan giren ekipler ise gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Uyuduğu anlaşılan ve balkona çıkan vatandaş, "3 gündür uyuyamıyordum, uyuyakalmışım" dedi.

İlginç olay Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Pabuççular Mahallesi Bostancı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki Emin Y.’nin bakıcısı Rezzan Yılmaz, yemek götürmek için eve gitti. Kapıyı açmayan ve telefon çağrılarına cevap vermeyen Emin Y.’nin hayatından endişe duyan Yılmaz, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Eve balkondan giren itfaiye ekipleri, yaşlı adamı uyurken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Emin Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Balkona çıkan Emin Y., 2-3 gündür uyuyamadığını, bugün uykuya daldığını ve sesleri duymadığını belirtti.

"MERAK ETTİĞİMİZ İÇİN EKİPLERİ ARAMAK ZORUNDA KALDIK"

Ekipleri görünce ne olduğuna anlam veremeyen vatandaş Medil Öztürk, "Emin Y. bu sabah çorba istemiş. Çorba getiren kadın da kapıya vurmuş, açılmayınca da bir şey oldu zannetmiş, sonrasında ekiplere haber vermiş. Ben de geldim ve böyle bir durumla karşılaştım ama Emin Y.’de bir sıkıntı yok" dedi.

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Emin Y.’nin bakıcısı Rezzan Yılmaz ise "Uyuyakalmış, çok aradım telefonla ama duyuramadım. Amca arayıp yemek istedi, bende çorba yapıp getirdim kapıya vurduk ama duyuramadık. Bizde merak ettiğimiz için ekipleri aramak zorunda kaldık" dedi.

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(İHA)

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