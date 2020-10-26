Sakarya'da karantinaya alınan evin sakininden komşularına: Bizde korona var gelmeyin

Sakarya’nın Serdivan ilçesi Kuruçeşme Mahallesi’nde yaşayan bir ailede koronavirüs semptomları yaşandı.

"BİZDE KORONA VAR GELMEYİN"

Semptomlar üzerine eve 5 ambulans gönderildi. Geçtiğimiz günlerde misafirliğe gelen kişinin testinin pozitif çıktığını ifade ederek evin kapısına çıkan bir kadın, “Bizde korona var gelmeyin” diye bağırarak komşularını uyardı.

2 KİŞİ HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Evde yaşayan 2 kişi olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Pandemi Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınırken, diğerleri ise evde karantinaya alındı.

Filyasyon ekipleri, aile ile temasta bulunan vatandaşlara yönelik çalışma başlatacak. (İHA)

