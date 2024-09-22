Sakarya'da korkunç kaza! Sürücü ağır yaralandı, eşi yanarak can verdi

Kaza, Sakarya-Bilecik D-650 karayolu Hayrettin Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pamukova ilçe girişinde yol yapımı sebebi ile tek şeride düşen bölgede araç kuyruğu oluştu. Bu sırada Bilecik yönünde ilerlemekte olan Salim Kaba (73) idaresindeki otomobil, trafik sebebi ile önünde duran otomobile arkadan çarptı.

YANARAK CAN VERDİ

Çarpmanın etkisiyle, Kaba yönetimindeki otomobil alev aldı. Otomobil sürücüsü Salim Kaba ağır yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, aracın kaputunun üzerine savrulan Saadet Kaba (68) ise yanarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sebebi ile bir süre trafiğe kapanan karayolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır