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  4. Sakarya'da korkunç kaza! Sürücü ağır yaralandı, eşi yanarak can verdi

Sakarya'da korkunç kaza! Sürücü ağır yaralandı, eşi yanarak can verdi

22.09.2024 22:57
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Sakarya Pamukova'da feci bir kaza meydana geldi. Trafik nedeniyle duran araca çarpan otomobilde yangın meydana geldi. Sürücü ağır yaralanırken, eşi yanarak can verdi.

Sakarya'da korkunç kaza! Sürücü ağır yaralandı, eşi yanarak can verdi

Kaza, Sakarya-Bilecik D-650 karayolu Hayrettin Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pamukova ilçe girişinde yol yapımı sebebi ile tek şeride düşen bölgede araç kuyruğu oluştu. Bu sırada Bilecik yönünde ilerlemekte olan Salim Kaba (73) idaresindeki otomobil, trafik sebebi ile önünde duran otomobile arkadan çarptı.

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YANARAK CAN VERDİ

Çarpmanın etkisiyle, Kaba yönetimindeki otomobil alev aldı. Otomobil sürücüsü Salim Kaba ağır yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, aracın kaputunun üzerine savrulan Saadet Kaba (68) ise yanarak olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kaza sebebi ile bir süre trafiğe kapanan karayolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sakarya
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