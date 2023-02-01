Sakarya'da korkunç olay! Sokak ortasında dehşeti yaşadı, kanlar içinde kaldı

Korkunç olay, Sakarya Pamukova'da meydana geldi. İddiaya göre Y.Ö., barışmak istemeyen dini nikahlı eski eşine sokak ortasında saldırdı. Y.Ö., genç kadını yüzünden yaraladı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan kadın hastaneye kaldırıldı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Olay, akşam saatlerinde Pamukova ilçesi Elperek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.Ö. (33), dini nikahlı eski eşi G.Ç. (31) ile barışmak istedi. Dini nikahlı eski eşinin barışma isteğini kabul etmeyen kadın sokak ortasında dehşeti yaşadı. Y.Ö., bıçakla G.Ç.’yi yaraladı. Aldığı bıçak darbeleriyle yüzü kanlar içinde kalan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Yaralı kadın Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

TESLİM OLDU

Sokak ortasında eski dini nikahlı eşine dehşeti yaşatan saldırgan ise olaydan bir süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. Konuya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

