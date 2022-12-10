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Sakarya'da korkutan anlar! Mobilya fabrikası alev alev yandı

10.12.2022 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde mobilya imalathanesi, çıkan yangında alev alev yandı. Süngerlerin tutuşması yangının kısa sürede yayılmasına neden oldu. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Yapılan çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Sakarya'da korkutan anlar! Mobilya fabrikası alev alev yandı

Saat 17.00 sıralarında, Adapazarı Tuzla Mahallesi’nde yer alan Zirai Aletler Sanayi Sitesi’ndeki bir mobilya imalathanesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Süngerlerin tutuşması sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler tüm imalathaneyi sararken, alevler gökyüzüne yükseldi. Haber verilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi gelerek yangına müdahale etti.

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İmalathanenin hafta sonu kapalı olması nedeniyle içeride kimsenin olmadığı öğrenilirken, yangın kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

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yangın Sakarya

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