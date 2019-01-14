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Sakarya'da patlama! Gökyüzünü alevler sardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 07:53 | Son Güncelleme

Sakarya'da patlama meydana geldi. Sosyal medyadan paylaşılan fotoğraf ve videolarda patlama sonrası bölgede yangının başladığı görülüyor. Bölgede yayla evlerinin bulunduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, patlamanın heyelana bağlı doğalgaz sızıntısı nedeniyle gerçekleşmiş olabileceğini söyledi. Vali Nayir, can ve mal kaybının olmadığını belirtti.

Sakarya'dan son dakika patlama haberi geldi. Arifiye ilçesi Çaybaşı Değirmendere mevkiinde doğalgaz hattının bulunduğu bölgede alevlerin yükseldiği görülürken, sosyal medya kullanıcıları büyük panik yaşadıklarını belirten paylaşımlarda bulunuyor.

Sakarya'dan Kocaeli'ye doğalgaz naklinde kullanılan BOTAŞ'a ait boru hattında gaz kaçağı sonrası patlama olduğu belirtildi. Öte yandan bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, bölgenin çamurlu ve engebeli olması nedeniyle ekiplerin zorlandığı öğrenildi.

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SAKARYA VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir patlamayla ilgili açıklama yaptı. Vali Nayir, "Saat 07.30 gibi ulaştı. Yangın ihbarı şeklindeydi. Olayın doğal gaz Bozüyük-Adapazarı ana dağıtım hattında heyelana bağlı olduğunu tahmin ediyoruz. Doğalgaz ana iletim hattında bir yangın olduğu, o bölgede de heyelan riskine ait çalışmaların yapıldığı bilgiler de var. Bizim ilk tahminimiz, değerlendirmemiz bu heyelana bağlı bir doğalgaz sızıntısı ve yangını çıkmış olabilir diye düşünüyoruz. Can kaybı ve yaralı yok. Kısa zamanda biteceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Patlamayla ilgili ilk bilgiyi DHA Muhabiri Aziz Güvener aktardı. Güvener, alev topunun tüm kentte görüldüğünü söyledi. Güvener şunları anlattı: "Olayı şu anda yakından gören kimse yok. Sabah saatlerinde 07.50'de bir patlama sesi ve alev topu meydana geldi. Bu alev topu Sakarya'nın tüm mahallelerinden görülüyor."

Kemaliye köyünde yaşayan bir görgü tanığı "Biz önce deprem sandık. Şu anda ekipler müdahale etti, yangın kontrol altına alındı" dedi.

İşte sosyal medyadaki paylaşımlardan bazıları;

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Havai fişek fabrikası var yılda bir patlar orasıdır kesin
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