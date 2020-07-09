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  4. Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile ateş düştü

Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile ateş düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2020 16:43 | Son Güncelleme

Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasından imha edilmek üzere getirildiği taş ocağında patlayıcıların kamyondan indirilmesi sırasında meydana gelen patlamada 3 kişi şehit oldu, 12 kişi yaralandı. Patlamada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar, Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün baba evlerine şehit ateşi düştü.

Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile ateş düştü

Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar'ın şehit olduğu haberi, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinin kırsal Uludurebent Mahallesi'ndeki ailesine ulaştı. Acı haberi Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Eğitim ve Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali İsmail Elalmış'tan alan anne Fatma Yazar (55) ile çiftçi baba Mesut Yazar (57), büyük üzüntü yaşadı. Bekar olduğu öğrenilen şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar'ın kardeşi Cihan Yazar'ın da astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

AFYONKARAHİSAR VE TEKİRDAĞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga’nın Afyonkarahisar’ın Sümer Mahallesi'ndeki ailesine, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerince acı haber verildi.

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Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz’ün Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’daki evine acı haber ulaştı.,

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  1. Yıl Mahallesi’ndeki eve dev Türk bayrağı asılırken, şehidin komşuları da evlerine Türk bayrakları astı.

Acı haberi alan şehidin yakınları büyük bir üzüntü yaşarken, evin önüne taziye çadırı da kuruldu.

Kaynak: DHA-İHA


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